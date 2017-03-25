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  • 25.03, 14:08

    Завершение строительства Кожуховской линии метро в Москве наметили на 2018 год

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    Завершение строительства Кожуховской линии метро в Москве наметили на 2018 год

    Завершение строительства Кожуховской линии метро в Москве наметили на 2018 год

    Строительство Кожуховской линии метро на юго-востоке и востоке Москвы планируется завершить в 2018 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    По словам заместителя мэра, строительные работы идут на всех станциях линии, а на «Лухмановской» и «Некрасовке» началось возведение основных конструкций.

    Марат Хуснуллин: «Благодаря Кожуховской ветке мы интегрируем в общую сеть метро те районы, которые сегодня не имеют станций в шаговой доступности. Например, Некрасовку, где сегодня активно строится жилье».

    Кроме того, задача Кожуховской линии — разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию, с которой ветка будет пересекаться на «Лермонтовском проспекте». Ее также соединят с возводимым Вторым кольцом метро (Третьим пересадочным контуром) и МЦК на станции «Нижегородская».

    Кожуховская линия пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. На схемах она будет обозначена розовым цветом.

    Напомним, изначально запустить Кожуховскую линию метро планировалось в 2016 году.

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