Завершение строительства Кожуховской линии метро в Москве наметили на 2018 год

Строительство Кожуховской линии метро на
юго-востоке и востоке Москвы планируется завершить в 2018 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По словам заместителя мэра, строительные работы идут на всех станциях линии, а на «Лухмановской» и «Некрасовке» началось возведение основных конструкций.
Марат Хуснуллин: «Благодаря Кожуховской ветке мы интегрируем в общую сеть метро те районы, которые сегодня не имеют станций в шаговой доступности. Например, Некрасовку, где сегодня активно строится жилье».
Кроме того, задача Кожуховской линии — разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию, с которой ветка будет пересекаться на «Лермонтовском проспекте». Ее также соединят с возводимым Вторым кольцом метро (Третьим пересадочным контуром) и МЦК на станции «Нижегородская».
Кожуховская линия пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. На схемах она будет обозначена розовым цветом.
Напомним, изначально запустить Кожуховскую линию метро планировалось в 2016 году.
Марат Хуснуллин: «Благодаря Кожуховской ветке мы интегрируем в общую сеть метро те районы, которые сегодня не имеют станций в шаговой доступности. Например, Некрасовку, где сегодня активно строится жилье».
Кроме того, задача Кожуховской линии — разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию, с которой ветка будет пересекаться на «Лермонтовском проспекте». Ее также соединят с возводимым Вторым кольцом метро (Третьим пересадочным контуром) и МЦК на станции «Нижегородская».
Кожуховская линия пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. На схемах она будет обозначена розовым цветом.
Напомним, изначально запустить Кожуховскую линию метро планировалось в 2016 году.
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