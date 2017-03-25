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  • 25.03, 14:08

    Десантный корабль «Георгий Победоносец» завершил выполнение задач в Средиземном море

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    Десантный корабль «Георгий Победоносец» завершил выполнение задач в Средиземном море

    Десантный корабль «Георгий Победоносец» завершил выполнение задач в Средиземном море

    Десантный корабль «Георгий Победоносец» завершил выполнение задач в Средиземном море
  • Фото: warfiles.ru

    • Большой десантный корабль Северного флота вышел в Атлантический океан.

    «Георгий Победоносец» завершил выполнение задач в составе оперативного соединения Военно-морского флота РФ в Средиземном море. Десантный корабль совершил переход через Гибралтарский пролив и вышел в Атлантический океан.

    Пресс-служба Северного флота: «В Средиземном море БДК „Георгий Победоносец“ выполнял задачи с мая 2016 года. Он также совершал заходы в российские порты Черноморского флота».

    В пресс-службе добавили, что экипаж «Георгия Победоносца» продолжит выполнение задач в Атлантическом океане в соответствии с планом перехода в основной пункт базирования, передает «Интерфакс».

    Дальний поход, в котором участвовал большой десантный корабль, начался 5 мая прошлого года. «Георгий Победоносец» вышел с главной базы Северного флота — города Североморска. За прошедшее время он преодолел более 44 тысяч морских миль.

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