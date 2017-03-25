Десантный корабль «Георгий Победоносец» завершил выполнение задач в Средиземном море

Большой десантный корабль Северного флота вышел в Атлантический океан.
«Георгий Победоносец» завершил выполнение задач в составе оперативного соединения Военно-морского флота РФ в Средиземном море. Десантный корабль совершил переход через Гибралтарский пролив и вышел в Атлантический океан.
Пресс-служба Северного флота: «В Средиземном море БДК „Георгий Победоносец“ выполнял задачи с мая 2016 года. Он также совершал заходы в российские порты Черноморского флота».
В пресс-службе добавили, что экипаж «Георгия Победоносца» продолжит выполнение задач в Атлантическом океане в соответствии с планом перехода в основной пункт базирования, передает «Интерфакс».
Дальний поход, в котором участвовал большой десантный корабль, начался 5 мая прошлого года. «Георгий Победоносец» вышел с главной базы Северного флота — города Североморска. За прошедшее время он преодолел более 44 тысяч морских миль.
Пресс-служба Северного флота: «В Средиземном море БДК „Георгий Победоносец“ выполнял задачи с мая 2016 года. Он также совершал заходы в российские порты Черноморского флота».
В пресс-службе добавили, что экипаж «Георгия Победоносца» продолжит выполнение задач в Атлантическом океане в соответствии с планом перехода в основной пункт базирования, передает «Интерфакс».
Дальний поход, в котором участвовал большой десантный корабль, начался 5 мая прошлого года. «Георгий Победоносец» вышел с главной базы Северного флота — города Североморска. За прошедшее время он преодолел более 44 тысяч морских миль.
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