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  • 25.03, 15:38

    Терминал аэропорта Кёльн/Бонн закрыли из-за подозрительного предмета

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    Терминал аэропорта Кёльн/Бонн закрыли <nobr>из-за</nobr> подозрительного предмета

    Терминал аэропорта Кёльн/Бонн закрыли из-за подозрительного предмета

    Терминал аэропорта Кёльн/Бонн закрыли <nobr>из-за</nobr> подозрительного предмета
  • Фото: trish.stone /instagram.com

    • Федеральная полиция ФРГ закрыла один из терминалов международного аэропорта Кёльн/Бонн после обнаружения в багаже пассажира подозрительного предмета.

    Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, около 07:30 по местному времени (09:30 мск) во время предполетного контроля сотрудники, просвечивая чемодан, констатировали наличие подозрительного объекта.

    При этом полиция по неизвестной причине упустила из поля зрения владельца багажа и приняла решение эвакуировать весь первый терминал. Как отметили в правоохранительных органах, возможно, пассажир решил, что проверка завершена, и покинул зону досмотра.

    В настоящее время полицейские прочесывают здание со служебными собаками. Его покинули около 500 человек, перед пунктами осмотра во втором терминале образовались длинные очереди. Возможны задержки вылетов.

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