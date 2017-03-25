Терминал аэропорта Кёльн/Бонн закрыли из-за подозрительного предмета

Федеральная полиция ФРГ закрыла один из терминалов международного аэропорта Кёльн/Бонн после обнаружения в багаже пассажира подозрительного предмета.
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, около 07:30 по местному времени (09:30 мск) во время предполетного контроля сотрудники, просвечивая чемодан, констатировали наличие подозрительного объекта.
При этом полиция по неизвестной причине упустила из поля зрения владельца багажа и приняла решение эвакуировать весь первый терминал. Как отметили в правоохранительных органах, возможно, пассажир решил, что проверка завершена, и покинул зону досмотра.
В настоящее время полицейские прочесывают здание со служебными собаками. Его покинули около 500 человек, перед пунктами осмотра во втором терминале образовались длинные очереди. Возможны задержки вылетов.
При этом полиция по неизвестной причине упустила из поля зрения владельца багажа и приняла решение эвакуировать весь первый терминал. Как отметили в правоохранительных органах, возможно, пассажир решил, что проверка завершена, и покинул зону досмотра.
В настоящее время полицейские прочесывают здание со служебными собаками. Его покинули около 500 человек, перед пунктами осмотра во втором терминале образовались длинные очереди. Возможны задержки вылетов.
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