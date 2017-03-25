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  • 25.03, 15:38
    В каком возрасте лучше рожать: мнение экспертов. беременность и роды, женщины, здоровье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В каком возрасте лучше рожать: мнение экспертов

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    В каком возрасте лучше рожать: мнение экспертов

    В каком возрасте лучше рожать: мнение экспертов

      В советское время даже молодых женщин около 30 лет называли старородящими. В сознание граждан вбили прочно, что рожать нужно до 25 лет. Сегодня возраст желательной беременности подняли с 25 до 35 лет, а обидный термин «старородящая» слегка смягчили — «возрастная первородящая». Почему так произошло? Современные женщины стали позже стареть? Или возрастные ограничения — это просто обман?

      Российские мамы неуклонно «стареют». На днях медики объявили, что официально повышают возраст «старородящих» женщин. Раньше таковыми считались девушки в 28 лет. А теперь можно гулять в свое удовольствие хоть до 35 и не волноваться о здоровом потомстве.

      Средний возраст первородящих мам в Греции — 30 лет, в Испании — 31 год, во Франции — 33 года, а в Америке — вообще 38 лет. Зато в России самое большое количество младенцев-отказников. Каждый год в роддомах страны остаются шесть тысяч детей. И у половины (47%) таких новорожденных матери не достигли возраста 24 лет.

      Так когда же лучше рожать? Когда ты готов этому морально, а не физически? Или же о счастливом семейном будущем надо начинать думать уже в 20 лет, так как никакие таблетки и уколы не вернут здоровую репродуктивную молодость?

      Подробности — в видеоматериале программы «Двойные стандарты».

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