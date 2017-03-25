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  • 25.03, 14:08
    Группа вооруженных грабителей атаковала казино в Лас-Вегасе. США, кражи и ограбления, отели и гостиницы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Группа вооруженных грабителей атаковала казино в Лас-Вегасе

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    Группа вооруженных грабителей атаковала казино в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>

    Группа вооруженных грабителей атаковала казино в Лас-Вегасе

    Группа вооруженных грабителей атаковала казино в <nobr>Лас-Вегасе</nobr>
    • Фото: @Kir_kamil /twitter.com

      • Нападение произошло в казино Bellagio, которое располагается в одноименном гостиничном комплексе в Лас-Вегасе. Вооруженные люди ворвались в здание около часа ночи по местному времени.

      По словам очевидцев, в заведение ворвались пятеро вооруженных людей в масках свиней, пишет The Sun. Туристы бросились на улицу.

      Налетчики ограбили магазин дорогих часов Rolex, который находится в этом здании. Тем временем на место прибыли стражи порядка, которые выставили оцепление возле гостиницы Bellagio. По неподтвержденным данным, полиции удалось задержать одного подозреваемого. Предположительно, остальные укрываются в здании.




      Изначально поступали данные о том, что нападавшие открыли стрельбу, но эти сведения не подтвердились. Информации о жертвах и пострадавших в результате ограбления пока не поступало.

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