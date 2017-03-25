Группа вооруженных грабителей атаковала казино в Лас-Вегасе

Нападение произошло в казино Bellagio, которое располагается в одноименном гостиничном комплексе в
Лас-Вегасе. Вооруженные люди ворвались в здание около часа ночи по местному времени.
По словам очевидцев, в заведение ворвались пятеро вооруженных людей в масках свиней, пишет The Sun. Туристы бросились на улицу.
Налетчики ограбили магазин дорогих часов Rolex, который находится в этом здании. Тем временем на место прибыли стражи порядка, которые выставили оцепление возле гостиницы Bellagio. По неподтвержденным данным, полиции удалось задержать одного подозреваемого. Предположительно, остальные укрываются в здании.
Изначально поступали данные о том, что нападавшие открыли стрельбу, но эти сведения не подтвердились. Информации о жертвах и пострадавших в результате ограбления пока не поступало.
Налетчики ограбили магазин дорогих часов Rolex, который находится в этом здании. Тем временем на место прибыли стражи порядка, которые выставили оцепление возле гостиницы Bellagio. По неподтвержденным данным, полиции удалось задержать одного подозреваемого. Предположительно, остальные укрываются в здании.
#Shooting at Bellagio hotel in #LasVegas reported to be linked to an armed robbery attempt pic.twitter.com/dpspkpwYFs— Newslaer (@Newslaer) 25 марта 2017 г.
Изначально поступали данные о том, что нападавшие открыли стрельбу, но эти сведения не подтвердились. Информации о жертвах и пострадавших в результате ограбления пока не поступало.
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