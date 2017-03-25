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  • 25.03, 12:36

    Шестилетний мальчик погиб при падении снега с крыши гаража в Башкирии

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    Шестилетний мальчик погиб при падении снега с крыши гаража в Башкирии

    Шестилетний мальчик погиб при падении снега с крыши гаража в Башкирии

    Ребенок погиб, когда играл во дворе одного из домов в селе Маячный города Кумертау.

    Трагический инцидент произошел накануне вечером. Следователи выяснили, что трое детей — семи, шести и четырех лет — играли возле гаража. Шестилетний ребенок выкапывал яму в снегу, в этот момент сверху на него обрушилась снежная масса.

    Упавший с крыши гаража снег засыпал ребенка с головой. Его друзья попытались помочь ему. Но когда они откопали голову мальчика, тот уже не двигался. Испуганные дети позвали на помощь взрослых, но спасти ребенка не удалось. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мальчика.

    СУ СК РФ по Башкирии: «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение».

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