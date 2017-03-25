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  • 25.03, 12:36

    Боевики взорвали здание исламского института на Синае

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    Боевики взорвали здание исламского института на Синае

    Боевики взорвали здание исламского института на Синае

    Боевики взорвали здание исламского института на Синае
  • Фото: masralarabia.com

    • Группа экстремистов сегодня утром уничтожила здание института в городе Эль-Ариш, административном центре египетской провинции Синай.

    По словам очевидцев, экстремисты в камуфляжной форме заложили несколько взрывных устройств по периметру здания, которое находилось в районе Эз-Зухур, и одновременно привели их в действие.

    В результате сильного взрыва обрушились четыре этажа, где находились кабинеты и административный отдел института. По предварительным данным, жертв среди сотрудников института и местного населения нет, передает ТАСС.

    Исламский институт в Эль-Арише был отделением всемирно известного мусульманского университета Аль-Азхар. Это учебное учреждение придерживается традиционного ислама и выступает против радикальных течений.

    Это не первая попытка уничтожить институт в Эль-Арише. В начале февраля террористы устроили взрыв, при котором обрушилась часть здания и окружающей его стены.

    Правоохранительные органы и военные уже несколько лет проводят операции против радикальных группировок на Синае. В этой провинции боевики нередко нападают на полицейских и армейские кордоны. За большей частью этих атак стоит «Ансар Бейт аль-Макдис» — группировка, присягнувшая на верность ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации — ред.).

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