Боевики взорвали здание исламского института на Синае

Группа экстремистов сегодня утром уничтожила здание института в городе
Эль-Ариш, административном центре египетской провинции Синай.
По словам очевидцев, экстремисты в камуфляжной форме заложили несколько взрывных устройств по периметру здания, которое находилось в районе Эз-Зухур, и одновременно привели их в действие.
В результате сильного взрыва обрушились четыре этажа, где находились кабинеты и административный отдел института. По предварительным данным, жертв среди сотрудников института и местного населения нет, передает ТАСС.
Исламский институт в Эль-Арише был отделением всемирно известного мусульманского университета Аль-Азхар. Это учебное учреждение придерживается традиционного ислама и выступает против радикальных течений.
Это не первая попытка уничтожить институт в Эль-Арише. В начале февраля террористы устроили взрыв, при котором обрушилась часть здания и окружающей его стены.
Правоохранительные органы и военные уже несколько лет проводят операции против радикальных группировок на Синае. В этой провинции боевики нередко нападают на полицейских и армейские кордоны. За большей частью этих атак стоит «Ансар Бейт аль-Макдис» — группировка, присягнувшая на верность ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации — ред.).
В результате сильного взрыва обрушились четыре этажа, где находились кабинеты и административный отдел института. По предварительным данным, жертв среди сотрудников института и местного населения нет, передает ТАСС.
Исламский институт в Эль-Арише был отделением всемирно известного мусульманского университета Аль-Азхар. Это учебное учреждение придерживается традиционного ислама и выступает против радикальных течений.
Это не первая попытка уничтожить институт в Эль-Арише. В начале февраля террористы устроили взрыв, при котором обрушилась часть здания и окружающей его стены.
Правоохранительные органы и военные уже несколько лет проводят операции против радикальных группировок на Синае. В этой провинции боевики нередко нападают на полицейских и армейские кордоны. За большей частью этих атак стоит «Ансар Бейт аль-Макдис» — группировка, присягнувшая на верность ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации — ред.).
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