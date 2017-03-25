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  • 25.03, 12:36

    При стрельбе в США погиб подросток, шестеро человек ранены

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    При стрельбе в США погиб подросток, шестеро человек ранены

    При стрельбе в США погиб подросток, шестеро человек ранены

    При стрельбе в США погиб подросток, шестеро человек ранены
  • Фото: @DailyLosAngeles /twitter.com

    • В американском городе Сент-Луис в штате Миссури неизвестные открыли огонь по людям на улице.

    Как сообщает сайт Вести.Ru, в результате стрельбы скончался 15-летний подросток. Еще шесть человек получили ранения, среди них — восьмилетний ребенок.

    Отмечается, что пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как критическое. Подозреваемые с места преступления скрылись.

    Полиция начала расследование инцидента. Мотивы нападавших устанавливаются.

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