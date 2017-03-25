Ходовые огни своими руками: как стать заметнее на дороге и не потратить деньги впустую

Несмотря на огромный выбор дневных ходовых огней в магазинах, многие автовладельцы мастерят их сами.
Программа «Главная дорога» протестировала три вида ходовых огней — за 230 рублей, 1500 и 3000 рублей — все из Китая. Проверили и светодиодную ленту — 770 рублей за пятиметровый рулон.
По техрегламенту, площадь излучателя должна быть не меньше 25 квадратных сантиметров. Дневные ходовые огни нужно устанавливать спереди, не дальше 40 сантиметров от края автомобиля. Включаться они должны автоматически с зажиганием и гаснуть, если горит ближний свет.
Все образцы закрепили на вибростенде и проверили прочность креплений. Стандартов на такие испытания нет. За два часа тряски не отклеился даже скотч светодиодной ленты.
А как насчет луж, дождей, реагентов? В воде достойнее всех показал себя самый дешевый образец. У ленты погасли несколько диодов. Фонарь за 1500 погас, едва разъем попал в воду. Так происходят замыкания и пожары. Самый дорогой набрал воды внутрь, но продолжил светить.
Часто на коробках пишут величину светового потока в люменах или освещенность в люксах. Это рекламная уловка. Важна сила света — в канделах. Силу света измерили в научно-техническом центре автоэлектроники. Ходовые огни штатной фары выдали отличный результат — 950 кандел, а ни один из образцов не дотянул даже до минимального показателя в 400 кандел.
Чтобы выбрать дневные ходовые огни, надо обратить внимание на маркировку EAC либо знак E22. Они обозначают, что продукция прошла испытания по правилам ООН. Ездить с другими фарами опасно, ведь вас не видно.
Подробности — в видеоматериале программы «Главная дорога».
По техрегламенту, площадь излучателя должна быть не меньше 25 квадратных сантиметров. Дневные ходовые огни нужно устанавливать спереди, не дальше 40 сантиметров от края автомобиля. Включаться они должны автоматически с зажиганием и гаснуть, если горит ближний свет.
Все образцы закрепили на вибростенде и проверили прочность креплений. Стандартов на такие испытания нет. За два часа тряски не отклеился даже скотч светодиодной ленты.
А как насчет луж, дождей, реагентов? В воде достойнее всех показал себя самый дешевый образец. У ленты погасли несколько диодов. Фонарь за 1500 погас, едва разъем попал в воду. Так происходят замыкания и пожары. Самый дорогой набрал воды внутрь, но продолжил светить.
Часто на коробках пишут величину светового потока в люменах или освещенность в люксах. Это рекламная уловка. Важна сила света — в канделах. Силу света измерили в научно-техническом центре автоэлектроники. Ходовые огни штатной фары выдали отличный результат — 950 кандел, а ни один из образцов не дотянул даже до минимального показателя в 400 кандел.
Чтобы выбрать дневные ходовые огни, надо обратить внимание на маркировку EAC либо знак E22. Они обозначают, что продукция прошла испытания по правилам ООН. Ездить с другими фарами опасно, ведь вас не видно.
Подробности — в видеоматериале программы «Главная дорога».
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