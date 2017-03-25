Впервые за историю наблюдений произошло извержение вулкана Камбальный

Есть вероятность, что пепел, который при извержении был выброшен на высоту
3–6 км над уровнем моря, упадет в Северо-Курильске.
В Камчатском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» сообщили, что за минувшие двое суток на вулкане произошло более 200 землетрясений, передает ТАСС.
Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН»: «По визуальным данным кордона Прибрежный, расположенного в 30 км к юго-западу от Камбального, в пятницу в 21:50 по Гринвичу наблюдался пепельный столб высотой от 3 до 6 км над уровнем моря. Согласно спутниковым данным на 02:33 по Гринвичу, на высоте 7 км над уровнем моря зафиксирован пепловый шлейф протяженностью около 180 км южного/юго-западного направления. Высота взята по атмосферному профилю».
Извержение вулкана Камбальный произошло на юге Камчатки впервые за историю наблюдений. Для авиации установлен угрожающий — оранжевый — цветовой код опасности. Специалисты уверяют, что пока угрозы для самолетов нет, но если направление ветра изменится, то это может сказаться на безопасности международных перелетов.
Кроме того, есть вероятность, что пепел начнет падать в городе Северо-Курильск. При такой опасности население будет предупреждено.
Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН»: «По визуальным данным кордона Прибрежный, расположенного в 30 км к юго-западу от Камбального, в пятницу в 21:50 по Гринвичу наблюдался пепельный столб высотой от 3 до 6 км над уровнем моря. Согласно спутниковым данным на 02:33 по Гринвичу, на высоте 7 км над уровнем моря зафиксирован пепловый шлейф протяженностью около 180 км южного/юго-западного направления. Высота взята по атмосферному профилю».
Извержение вулкана Камбальный произошло на юге Камчатки впервые за историю наблюдений. Для авиации установлен угрожающий — оранжевый — цветовой код опасности. Специалисты уверяют, что пока угрозы для самолетов нет, но если направление ветра изменится, то это может сказаться на безопасности международных перелетов.
Кроме того, есть вероятность, что пепел начнет падать в городе Северо-Курильск. При такой опасности население будет предупреждено.
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