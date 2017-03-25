Гельминты: какие продукты могут заразить человека пищевыми паразитами

Все ли вы знаете о гельминтах, которые живут внутри вас? И живут ли? Если верить рекламе разнообразных противоглистных средств, мы все заражены множеством паразитов, которые отравляют нам жизнь, а мы об этом не знаем, хотя болеем беспрерывно именно
из-за них. Есть ли в этом хоть доля правды?
Множество сайтов в Интернете уверяют, что 98% населения заражены гельминтами. А в поликлиниках ничего не находят, потому что там не могут сделать правильные анализы. Нужны биорезонансные технологии, уверяют в Сети.
Специалисты смеются над сообщениями про 98% зараженного и ничего не подозревающего населения. Но признают, что проблема гельминтов существует. Подцепить их можно, например, пробуя сырое мясо на вкус во время готовки. Бычий цепень живет в кишечнике 20–30 лет, достигая в длину 10 метров. Как ни странно, больших проблем со здоровьем он не вызывает. Рассказы о том, что от паразитов непременно худеют, это миф. Личинки бычьего цепня в мясе видны невооруженным глазом. Хотя, чтобы быть абсолютно уверенным, продукт нужно хорошенько прожарить или отварить.
Из-за гельминтов можно заразиться трихинеллезом. Вылечить эту болезнь полностью невозможно. Современные препараты могут остановить размножение самок и убрать симптомы, но сами личинки капсулируются в мышцах и остаются жизнеспособными от 25 до 40 лет.
Носители трихинеллеза — это в первую очередь дикие всеядные животные: медведи, волки, барсуки. Но чтобы заразиться, не обязательно быть охотником. Достаточно съесть непрожаренную свинину, например, в шашлыке.
Между тем специалисты уверяют, что излишние страхи по поводу того, что вокруг одни сплошные паразиты, лишены каких бы то ни было оснований. Мир становится все более безопасным и чистым, надо лишь выполнять простые правила. С опаской относитесь к речной рыбе семейства карповых. Если вы любите мясо с кровью, покупайте стейки у известных вам производителей. Не применяйте народные и парамедицинские методы диагностики и лечения. Ну, и, конечно, мойте руки перед едой.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Специалисты смеются над сообщениями про 98% зараженного и ничего не подозревающего населения. Но признают, что проблема гельминтов существует. Подцепить их можно, например, пробуя сырое мясо на вкус во время готовки. Бычий цепень живет в кишечнике 20–30 лет, достигая в длину 10 метров. Как ни странно, больших проблем со здоровьем он не вызывает. Рассказы о том, что от паразитов непременно худеют, это миф. Личинки бычьего цепня в мясе видны невооруженным глазом. Хотя, чтобы быть абсолютно уверенным, продукт нужно хорошенько прожарить или отварить.
Из-за гельминтов можно заразиться трихинеллезом. Вылечить эту болезнь полностью невозможно. Современные препараты могут остановить размножение самок и убрать симптомы, но сами личинки капсулируются в мышцах и остаются жизнеспособными от 25 до 40 лет.
Носители трихинеллеза — это в первую очередь дикие всеядные животные: медведи, волки, барсуки. Но чтобы заразиться, не обязательно быть охотником. Достаточно съесть непрожаренную свинину, например, в шашлыке.
Между тем специалисты уверяют, что излишние страхи по поводу того, что вокруг одни сплошные паразиты, лишены каких бы то ни было оснований. Мир становится все более безопасным и чистым, надо лишь выполнять простые правила. С опаской относитесь к речной рыбе семейства карповых. Если вы любите мясо с кровью, покупайте стейки у известных вам производителей. Не применяйте народные и парамедицинские методы диагностики и лечения. Ну, и, конечно, мойте руки перед едой.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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