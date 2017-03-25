Манго, маракуйя и гуава: как экзотические фрукты влияют на наше здоровье

Многие придерживаются мнения, что полезнее всего те овощи и фрукты, которые растут в вашей местности. Что говорит об этом современная наука? И стоит ли нам покупать маракуйю, кокосы, манго и многие другие экзотические фрукты, которых сейчас полно в продаже в любое время года?
То, что лежит у нас на полках, — это лишь малая часть того, что есть в тропиках. Нужно ли это все рядовому россиянину?
Полезным для организма считается, например, манго. Содержащийся в нем пектин очень хорош для пищеварения. В Россию его везут издалека, или же надо ехать в места произрастания. Самое популярное из таких мест среди наших туристов — Таиланд. Кроме того, в манго много витамина С — в 8 раз больше, чем в яблоках. Плюс витамин А, магний и калий, полезный для сердца.
Джекфрут своим крахмалистым составом похож на кукурузу. Плоды достигают 34 килограммов, а содержание в них крахмала — 40%. При этом в джекфруте и масса пользы — витамины А, С, B3, фосфор, кальций, калий. Плюс те самые антиоксиданты, которые противодействуют старению.
Во Вьетнаме есть фрукт, который в последнее время входит в моду. Момордика кохинхинская, по-другому называется гак. В нем много бета-каротина, а ликопина — важного для здоровья антиоксиданта — здесь в 70 раз больше, чем в томатах. А вот вкус на любителя: говорят, похоже то ли на борщ, то ли на жирную разваренную морковь.
Проблема для диабетиков может быть в том, что в тропических фруктах обычно больше простых углеводов, чем в наших родных яблоках и грушах. И сахар в крови растет тут быстрее.
Гуава по вкусу напоминает одновременно яблоко, грушу и клубнику. Но витамина С в ней по сравнению с тем же яблоком примерно в 50 раз больше. Плюс много витамина А, B3, калия, магния, фосфора и кальция. Есть даже редкий витамин К, который помогает при нарушениях свертываемости крови.
Питахайю (она же драгонфрут) ценят за то, что она отлично утоляет жажду. Фрукт довольно пресный, но очень сочный, почти как арбуз. По содержанию витаминов он не особо выдающийся, а вот количество антиоксидантов просто зашкаливает.
Маракуйя отличается большим содержанием витамина А и витамина B3, который считается мощным средством для понижения холестерина. По сравнению с тем же яблоком здесь в 7 раз больше витамина С, в 13 раз больше железа и в 5 раз — клетчатки. Плюс витамин К и антиоксиданты.
По словам специалистов, если у человека нет аллергии и он здоров, то любые фрукты из другой климатической зоны и из своей климатической зоны имеют одинаковую ценность для организма. Незнакомыми фруктами не стоит слишком увлекаться тем, кто склонен к аллергии или кому нельзя много сладкого. Но если помнить об осторожности, от таких гастрономических приключений будут и удовольствие, и польза.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Полезным для организма считается, например, манго. Содержащийся в нем пектин очень хорош для пищеварения. В Россию его везут издалека, или же надо ехать в места произрастания. Самое популярное из таких мест среди наших туристов — Таиланд. Кроме того, в манго много витамина С — в 8 раз больше, чем в яблоках. Плюс витамин А, магний и калий, полезный для сердца.
Джекфрут своим крахмалистым составом похож на кукурузу. Плоды достигают 34 килограммов, а содержание в них крахмала — 40%. При этом в джекфруте и масса пользы — витамины А, С, B3, фосфор, кальций, калий. Плюс те самые антиоксиданты, которые противодействуют старению.
Во Вьетнаме есть фрукт, который в последнее время входит в моду. Момордика кохинхинская, по-другому называется гак. В нем много бета-каротина, а ликопина — важного для здоровья антиоксиданта — здесь в 70 раз больше, чем в томатах. А вот вкус на любителя: говорят, похоже то ли на борщ, то ли на жирную разваренную морковь.
Проблема для диабетиков может быть в том, что в тропических фруктах обычно больше простых углеводов, чем в наших родных яблоках и грушах. И сахар в крови растет тут быстрее.
Гуава по вкусу напоминает одновременно яблоко, грушу и клубнику. Но витамина С в ней по сравнению с тем же яблоком примерно в 50 раз больше. Плюс много витамина А, B3, калия, магния, фосфора и кальция. Есть даже редкий витамин К, который помогает при нарушениях свертываемости крови.
Питахайю (она же драгонфрут) ценят за то, что она отлично утоляет жажду. Фрукт довольно пресный, но очень сочный, почти как арбуз. По содержанию витаминов он не особо выдающийся, а вот количество антиоксидантов просто зашкаливает.
Маракуйя отличается большим содержанием витамина А и витамина B3, который считается мощным средством для понижения холестерина. По сравнению с тем же яблоком здесь в 7 раз больше витамина С, в 13 раз больше железа и в 5 раз — клетчатки. Плюс витамин К и антиоксиданты.
По словам специалистов, если у человека нет аллергии и он здоров, то любые фрукты из другой климатической зоны и из своей климатической зоны имеют одинаковую ценность для организма. Незнакомыми фруктами не стоит слишком увлекаться тем, кто склонен к аллергии или кому нельзя много сладкого. Но если помнить об осторожности, от таких гастрономических приключений будут и удовольствие, и польза.
Подробности — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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