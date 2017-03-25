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  • 25.03, 11:06
    В Китае грузовик сбил группу школьников, перебегавших дорогу: видео. дети и подростки, ДТП, Китай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Китае грузовик сбил группу школьников, перебегавших дорогу: видео

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    В Китае грузовик сбил группу школьников, перебегавших дорогу: видео

    В Китае грузовик сбил группу школьников, перебегавших дорогу: видео

    В Китае грузовик сбил группу школьников, перебегавших дорогу: видео

      В результате аварии погибли три ребенка, еще двое получили ранения, они были госпитализированы.

      Трагедия произошла в городском уезде Гуйпин в в Гуанси-Чжуанском автономном районе в пятницу во второй половине дня. Несколько десятков детей стояли на обочине. В какой-то момент они решили перебежать дорогу по пешеходному переходу, но не все успели проскочить перед грузовиком.

      Водитель пытался затормозить, но не успел и сбил группу школьников. Один ребенок погиб на месте, еще двое получили тяжелые травмы, несмотря на усилия медиков, спасти их не удалось. Еще двое раненых школьников остаются в больнице, их жизни вне опасности.

      Полицейские задержали водителя грузовика. Правоохранители допрашивают его, ведется расследование случившегося, передает SINA.

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