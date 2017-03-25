В Харьковской области приступили к оценке ущерба от пожара на складе боеприпасов

В украинской Балаклее, где накануне был ликвидирован пожар на складе боеприпасов, приступили к оценке ущерба. Однако на это потребуется значительное время, предупредили в Киеве.
На полигоне, где взорвался склад боеприпасов, специалисты расчищают проходы к хранилищам, чтобы провести инвентаризацию.
Пожар на территории военного арсенала произошел ночью 23 марта. Началась серия взрывов, осколки и неразорвавшиеся боеприпасы разлетелись по территории.
В результате произошедшего погибла одна женщина, пять человек пострадали. Различные повреждения получили как минимум 23 здания. Это жилые дома и социальные объекты. Военные уже приступили к разминированию прилегающих территорий. Ранее из Балаклеи и соседних поселков эвакуировали почти 40 тысяч человек. Жители начинают возвращаться в свои дома.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Халатность».
Пожар на территории военного арсенала произошел ночью 23 марта. Началась серия взрывов, осколки и неразорвавшиеся боеприпасы разлетелись по территории.
В результате произошедшего погибла одна женщина, пять человек пострадали. Различные повреждения получили как минимум 23 здания. Это жилые дома и социальные объекты. Военные уже приступили к разминированию прилегающих территорий. Ранее из Балаклеи и соседних поселков эвакуировали почти 40 тысяч человек. Жители начинают возвращаться в свои дома.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Диверсия» и «Халатность».
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