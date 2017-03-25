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  • 25.03, 09:34
    В Лондоне освободили почти всех задержанных по подозрению в причастности к теракту. Великобритания, Лондон, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Лондоне освободили почти всех задержанных по подозрению в причастности к теракту

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    В Лондоне освободили почти всех задержанных по подозрению в причастности к теракту

    В Лондоне освободили почти всех задержанных по подозрению в причастности к теракту

      Лондонская полиция освободила еще двух человек, которых подозревали в причастности к недавнему теракту.

      Ранее были отпущены шестеро, и сейчас под стражей остаются только двое из задержанных.

      Глава контртеррористического комитета подразделения Скотленд-Ярда уже заявил, что 52-летний террорист действовал самостоятельно цитата «вдохновленный пропагандой терроризма».

      Трагедия в центре Лондона произошла 22 марта. Преступник протаранил на автомобиле людей, а потом убил полицейского и попытался проникнуть в здание парламента, но был ликвидирован.

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