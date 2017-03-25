В Лондоне освободили почти всех задержанных по подозрению в причастности к теракту

Лондонская полиция освободила еще двух человек, которых подозревали в причастности к недавнему теракту.
Ранее были отпущены шестеро, и сейчас под стражей остаются только двое из задержанных.
Глава контртеррористического комитета подразделения Скотленд-Ярда уже заявил, что 52-летний террорист действовал самостоятельно цитата «вдохновленный пропагандой терроризма».
Трагедия в центре Лондона произошла 22 марта. Преступник протаранил на автомобиле людей, а потом убил полицейского и попытался проникнуть в здание парламента, но был ликвидирован.
Глава контртеррористического комитета подразделения Скотленд-Ярда уже заявил, что 52-летний террорист действовал самостоятельно цитата «вдохновленный пропагандой терроризма».
Трагедия в центре Лондона произошла 22 марта. Преступник протаранил на автомобиле людей, а потом убил полицейского и попытался проникнуть в здание парламента, но был ликвидирован.
Комментарии