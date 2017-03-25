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  • 25.03, 09:34
    Стрельба у метро в Лилле: ранены трое прохожих. Франция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Стрельба у метро в Лилле: ранены трое прохожих

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    Стрельба у метро в Лилле: ранены трое прохожих

    Стрельба у метро в Лилле: ранены трое прохожих

    Стрельба у метро в Лилле: ранены трое прохожих

      Во французском Лилле неизвестный открыл стрельбу на парковке у станции метро на юге города.

      Инцидент произошел вечером 24 марта неподалеку от станции метро «Порт д’Арас». Пострадали как минимум трое случайных прохожих. Среди них — 14-летний подросток. Пуля попала ему в ногу. Все раненые сейчас в больнице, их жизни ничто не угрожает.

      На месте происшествия полицейские нашли около десятка гильз. По некоторым данным, стрелку удалось скрыться до приезда полицейских. Детали произошедшего выясняются.

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