Стрельба у метро в Лилле: ранены трое прохожих

Во французском Лилле неизвестный открыл стрельбу на парковке у станции метро на юге города.
Инцидент произошел вечером 24 марта неподалеку от станции метро «Порт д’Арас». Пострадали как минимум трое случайных прохожих. Среди них — 14-летний подросток. Пуля попала ему в ногу. Все раненые сейчас в больнице, их жизни ничто не угрожает.
На месте происшествия полицейские нашли около десятка гильз. По некоторым данным, стрелку удалось скрыться до приезда полицейских. Детали произошедшего выясняются.
На месте происшествия полицейские нашли около десятка гильз. По некоторым данным, стрелку удалось скрыться до приезда полицейских. Детали произошедшего выясняются.
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