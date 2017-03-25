Стрельба у метро в Лилле: ранены трое прохожих

Во французском Лилле неизвестный открыл стрельбу на парковке у станции метро на юге города.

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Франция

Инцидент произошел вечером 24 марта неподалеку от станции метро «Порт д’Арас». Пострадали как минимум трое случайных прохожих. Среди них — 14-летний подросток. Пуля попала ему в ногу. Все раненые сейчас в больнице, их жизни ничто не угрожает.



На месте происшествия полицейские нашли около десятка гильз. По некоторым данным, стрелку удалось скрыться до приезда полицейских. Детали произошедшего выясняются.