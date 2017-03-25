Меркель признала ошибки Евросоюза и призвала их исправлять

Ангела Меркель, прибывшая в Рим для участия в торжествах по поводу
60-летия подписания Римского договора, дала интервью итальянскому ТВ.
В частности, канцлер признала, что ЕС совершал ошибки, которые, однако, нужно и можно исправить.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Думаю, что мы далеко не всё делали хорошо. И то, что осталось незавершенным, пришло время завершить сейчас, для этого у нас есть хорошая база. Открывая внешние границы, мы не думали об их укреплении. Вводя единую валюту, мы не были готовы к кризису. Но всё это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации. Главное, что всё это должно делаться в атмосфере солидарности».
Меркель уверена, что Европа сумеет найти единый ответ на проблему беженцев, «когда каждый сделает вклад, исходя из своих возможностей».
Также она рассказала о нашумевшем инциденте с Дональдом Трампом, когда тот отказался пожать ей руку. По словам канцлера, во время ее визита в США «рукопожатий было достаточно», а сам инцидент не является плохим сигналом для Европы, передает ТАСС.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Думаю, что мы далеко не всё делали хорошо. И то, что осталось незавершенным, пришло время завершить сейчас, для этого у нас есть хорошая база. Открывая внешние границы, мы не думали об их укреплении. Вводя единую валюту, мы не были готовы к кризису. Но всё это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации. Главное, что всё это должно делаться в атмосфере солидарности».
Меркель уверена, что Европа сумеет найти единый ответ на проблему беженцев, «когда каждый сделает вклад, исходя из своих возможностей».
Также она рассказала о нашумевшем инциденте с Дональдом Трампом, когда тот отказался пожать ей руку. По словам канцлера, во время ее визита в США «рукопожатий было достаточно», а сам инцидент не является плохим сигналом для Европы, передает ТАСС.
Комментарии