Папа римский принял лидеров стран Евросоюза

Папа римский Франциск в пятницу встретился с лидерами стран Евросоюза и главами евроинститутов. Встреча прошла накануне юбилейного саммита ЕС.
Высоких гостей понтифик принял в Апостольском дворце Ватикана. От лица лидеров ЕС выступили глава Европарламента Антонио Таяни и премьер Италии Паоло Джентилони, передает РИА Новости.
Папа Франциск свое выступление посвятил духовным идеалам Европы, которые он призвал не низводить до уровня финансовых потребностей. По его словам они должны наоборот ставить в центр человеческую личность, стремление к миру и открытость для будущего.
25 марта в итальянской столице пройдет саммит ЕС, посвященный 60-летию Римских договоров. Предполагается принятие совместной юбилейной декларации. Также лидеры ЕС обсудят развитие ЕС после выхода Великобритании. Представители Лондона в Рим не явились.
Папа Франциск свое выступление посвятил духовным идеалам Европы, которые он призвал не низводить до уровня финансовых потребностей. По его словам они должны наоборот ставить в центр человеческую личность, стремление к миру и открытость для будущего.
EN: Solidarity gives rise to openness towards others. PT: A solidariedade dá lugar à abertura aos outros. ES: De la solidaridad nace la capacidad de abrirse a los demás. IT: Dalla solidarietà nasce la capacità di aprirsi agli altri. FR: La capacité de s’ouvrir aux autres naît de la solidarité. DE: Aus der Solidarität entspringt die Fähigkeit, sich für die anderen zu öffnen. #europeanunion
25 марта в итальянской столице пройдет саммит ЕС, посвященный 60-летию Римских договоров. Предполагается принятие совместной юбилейной декларации. Также лидеры ЕС обсудят развитие ЕС после выхода Великобритании. Представители Лондона в Рим не явились.
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