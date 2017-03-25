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  • 25.03, 06:32

    Папа римский принял лидеров стран Евросоюза

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    Папа римский принял лидеров стран Евросоюза

    Папа римский принял лидеров стран Евросоюза

    Папа римский принял лидеров стран Евросоюза
  • Фото Reuters © 2017

    • Папа римский Франциск в пятницу встретился с лидерами стран Евросоюза и главами евроинститутов. Встреча прошла накануне юбилейного саммита ЕС.

    Высоких гостей понтифик принял в Апостольском дворце Ватикана. От лица лидеров ЕС выступили глава Европарламента Антонио Таяни и премьер Италии Паоло Джентилони, передает РИА Новости.

    Папа Франциск свое выступление посвятил духовным идеалам Европы, которые он призвал не низводить до уровня финансовых потребностей. По его словам они должны наоборот ставить в центр человеческую личность, стремление к миру и открытость для будущего.


    25 марта в итальянской столице пройдет саммит ЕС, посвященный 60-летию Римских договоров. Предполагается принятие совместной юбилейной декларации. Также лидеры ЕС обсудят развитие ЕС после выхода Великобритании. Представители Лондона в Рим не явились.

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