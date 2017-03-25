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  • 25.03, 06:32

    Власти США подтвердили, что Харрисон Форд едва не устроил авиакатастрофу

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    Власти США подтвердили, что Харрисон Форд едва не устроил авиакатастрофу

    Власти США подтвердили, что Харрисон Форд едва не устроил авиакатастрофу

    Появилась аудиозапись, подтверждающая что в феврале этого года актер Харрисон Форд едва не спровоцировал авиакатастрофу с десятками жертв.

    Запись обнародовало Федеральное авиационное управление (ФАУ) США. Судя по ней, звезда Голливуда за штурвалом одномоторного самолета Aviat Husky проследовал в опасной близости от пассажирского авиалайнера в аэропорту штата Калифорния.

    Инцидент произошел 13 февраля в аэропорту имени Джона Уэйна в районе Лос-Анджелеса. Форд получил от диспетчера указание приземлиться на полосу 20L, однако вместо этого по ошибке начал садиться на рулежную дорожку. При этом самолет артиста пролетел над Boeing 737 со 110 пассажирами на борту. В результате инцидента никто не пострадал, пассажирский самолет вылетел в город Даллас спустя несколько минут.


    На пленке слышно, что актер быстро осознал свою ошибку. В разговоре с диспетчером он назвал себя «тупицей», а также объяснил произошедшее своей невнимательностью.

    В ФАУ подчеркнули, что в расследование этого случая продолжается Не исключено, что по итогам разбирательства Форда могут лишить летной лицензии.

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