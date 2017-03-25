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  • 25.03, 05:02

    Британия выступила против инициативы РФ о миссии ООН по химоружию

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    Британия выступила против инициативы РФ о миссии ООН по химоружию

    Британия выступила против инициативы РФ о миссии ООН по химоружию

    Великобритания не поддерживает инициативу России и Китая по расширению работы миссии по расследованию случаев применения химического оружия.

    Об этом заявил постпред Соединенного Королевства при ООН и председатель Совбеза ООН в этом месяце Мэттью Райкрофт.

    Россия и КНР в пятницу вновь внесли в СБ ООН проект резолюции по борьбе с попаданием химического оружия к террористам в Сирии и Ираке. По словам британского постпреда, все члены Совбеза обеспокоены использованием химического оружия и ожидают результатов расследования правительством Ирака этих сообщений, однако ставить в один ряд Иран и Сирию, по его мнению, неправильно.

    Мэттью Райкрофт, постпред Великобритании при ООН: «В адрес правительства Ирака нет обвинений в том, что оно использовало химическое оружие против собственного народа. В Сирии СМР был создан именно потому, что не было другого способа установить ответственных из-за отсутствия сотрудничества со стороны режима. Так что британское правительство против такого расширения СМР».

    РФ и Китай считают необходимым подключить к работе в Ираке действующий в Сирии совместный механизм расследования случаев применения химических веществ в качестве оружия. В конце 2016 года СБ ООН продлил мандат этого механизма, позволив распространить его работу на другие страны.

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