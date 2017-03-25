РФ и КНР снова внесли в СБ ООН резолюцию о химоружии в Сирии и Ираке

Россия и Китай повторно предложили Совбезу ООН принять резолюцию, нацеленную на предотвращение попадания отравляющих веществ в распоряжение террористов в Ираке и Сирии.
Об этом ТАСС сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков. По его словам, проект документа был распространен в пятницу на закрытой встрече, созванной Москвой.
Проект резолюции рассматривался в 2016 году, однако против ее принятия выступили страны Запада. Сафронков заявил, что текст документа по-прежнему актуален, в том числе в свете последних сообщений о химических атаках, совершенных боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Владимир Сафронков, заместитель постпреда РФ при ООН: «Чтобы объединить СБ для совместной работы по противостоянию вызовам, связанным с использованием химического оружия террористами и негосударственными субъектами, мы вместе с Китаем повторно распространили тот же проект резолюции, что и год назад, соответствующим образом его актуализировав».
Проект резолюции рассматривался в 2016 году, однако против ее принятия выступили страны Запада. Сафронков заявил, что текст документа по-прежнему актуален, в том числе в свете последних сообщений о химических атаках, совершенных боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Владимир Сафронков, заместитель постпреда РФ при ООН: «Чтобы объединить СБ для совместной работы по противостоянию вызовам, связанным с использованием химического оружия террористами и негосударственными субъектами, мы вместе с Китаем повторно распространили тот же проект резолюции, что и год назад, соответствующим образом его актуализировав».
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