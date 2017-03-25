Очевидец рассказал о поножовщине в центре Москвы

Один человек получил ранения в результате поножовщины в центре столицы.

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нападения

Конфликт изначально развернулся на дороге, два автомобиля притормозили у ГЦКЗ имени Чайковского, и из них вышли пассажиры.



Несколько человек напали на одного мужчину и нанесли ему ножевые ранения. После этого они скрылись на автомобиле.



Как рассказал водитель машины, в которой находился пострадавший, нападавшие передвигались на отечественной машине типа «Приоры» темного цвета. Раненый госпитализирован.