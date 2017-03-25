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  • 25.03, 03:30
    Очевидец рассказал о поножовщине в центре Москвы. Москва, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Очевидец рассказал о поножовщине в центре Москвы

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    Очевидец рассказал о поножовщине в центре Москвы

    Очевидец рассказал о поножовщине в центре Москвы

    Очевидец рассказал о поножовщине в центре Москвы

      Один человек получил ранения в результате поножовщины в центре столицы.

      Конфликт изначально развернулся на дороге, два автомобиля притормозили у ГЦКЗ имени Чайковского, и из них вышли пассажиры.

      Несколько человек напали на одного мужчину и нанесли ему ножевые ранения. После этого они скрылись на автомобиле.

      Как рассказал водитель машины, в которой находился пострадавший, нападавшие передвигались на отечественной машине типа «Приоры» темного цвета. Раненый госпитализирован.

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