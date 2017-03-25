Юнкер предрек войну на Балканах из-за распада ЕС

Глава Еврокомиссии
Жан-Клод Юнкер предупредил США о риске начала войны на Западных Балканах из-за критики Евросоюза Белым домом.
Как глава ЕК рассказал Financial Times, он предупредил об этом вице-президента США Майка Пенса во время визита последнего в Брюссель.
Жан-Клод Юнкер, глава ЕК: «Я сказал: „Не говорите этого, не призывайте других выйти, поскольку если Европейский союз развалится, у вас будет новая война на Западных Балканах. Если мы оставим их одних — Боснию и Герцеговину, Республику Сербскую, Македонию, Албанию, все эти страны — у нас снова будет война“».
Также он рассказал, что Дональд Трамп перепутал его и главу Евросовета Дональда Туска во время телефонного разговора с последним.
Жан-Клод Юнкер: «Он вообще ничего не понимает в европейских делах. Он разговаривал по телефону с Туском и думал, что это был я».
Глава ЕК также добавил, что «впервые в истории создается впечатление, что американский президент не заинтересован в европейских делах».
Жан-Клод Юнкер, глава ЕК: «Я сказал: „Не говорите этого, не призывайте других выйти, поскольку если Европейский союз развалится, у вас будет новая война на Западных Балканах. Если мы оставим их одних — Боснию и Герцеговину, Республику Сербскую, Македонию, Албанию, все эти страны — у нас снова будет война“».
Также он рассказал, что Дональд Трамп перепутал его и главу Евросовета Дональда Туска во время телефонного разговора с последним.
Жан-Клод Юнкер: «Он вообще ничего не понимает в европейских делах. Он разговаривал по телефону с Туском и думал, что это был я».
Глава ЕК также добавил, что «впервые в истории создается впечатление, что американский президент не заинтересован в европейских делах».
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