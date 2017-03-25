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  • 25.03, 02:00

    Юнкер предрек войну на Балканах из-за распада ЕС

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    Юнкер предрек войну на Балканах из-за распада ЕС

    Юнкер предрек войну на Балканах <nobr>из-за</nobr> распада ЕС

    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил США о риске начала войны на Западных Балканах из-за критики Евросоюза Белым домом.

    Как глава ЕК рассказал Financial Times, он предупредил об этом вице-президента США Майка Пенса во время визита последнего в Брюссель.

    Жан-Клод Юнкер, глава ЕК: «Я сказал: „Не говорите этого, не призывайте других выйти, поскольку если Европейский союз развалится, у вас будет новая война на Западных Балканах. Если мы оставим их одних — Боснию и Герцеговину, Республику Сербскую, Македонию, Албанию, все эти страны — у нас снова будет война“».

    Также он рассказал, что Дональд Трамп перепутал его и главу Евросовета Дональда Туска во время телефонного разговора с последним.

    Жан-Клод Юнкер: «Он вообще ничего не понимает в европейских делах. Он разговаривал по телефону с Туском и думал, что это был я».

    Глава ЕК также добавил, что «впервые в истории создается впечатление, что американский президент не заинтересован в европейских делах».

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