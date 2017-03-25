Пожаром на заводе в Казани занялся СК

СУ СК по Татарстану в связи с пожаром на пороховом заводе возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».
Также стало известно, что при тушении пожара погиб начальник караула пожарной части №35 Эдуард Илларионов.
Из сообщения ГУ МЧС по Татарстану: «Илларионов первым прибыл на место пожара на Казанском пороховом заводе. Он поставил задачу личному составу проложить магистральные линии и установить пожарные автомобили на источники воды. Сам он принял решение лично провести разведку в опасной зоне».
ТАСС.
Из сообщения ГУ МЧС по Татарстану: «Илларионов первым прибыл на место пожара на Казанском пороховом заводе. Он поставил задачу личному составу проложить магистральные линии и установить пожарные автомобили на источники воды. Сам он принял решение лично провести разведку в опасной зоне».
ТАСС.
Комментарии