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  • 25.03, 00:28

    Пожаром на заводе в Казани занялся СК

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    Пожаром на заводе в Казани занялся СК

    Пожаром на заводе в Казани занялся СК

    Пожаром на заводе в Казани занялся СК
  • Фото: secret_anonim_16 /vk.com

    • СУ СК по Татарстану в связи с пожаром на пороховом заводе возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».

    Также стало известно, что при тушении пожара погиб начальник караула пожарной части №35 Эдуард Илларионов.

    Из сообщения ГУ МЧС по Татарстану    : «Илларионов первым прибыл на место пожара на Казанском пороховом заводе. Он поставил задачу личному составу проложить магистральные линии и установить пожарные автомобили на источники воды. Сам он принял решение лично провести разведку в опасной зоне».

    В здании произошел взрыв, в результате Илларионов получил тяжелейшие травмы и скончался по дороге в больницу. Пожарному было 37 лет. В МЧС отметили, что подразделение Илларионова сыграло решающую роль в локализации и дальнейшей ликвидации пожара, а принятое им решение позволило не допустить гибели других спасателей, передает ТАСС.

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