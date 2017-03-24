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  • 25.03, 00:28

    Трамп отозвал законопроект о замене Obamacare

    1 комментарий

    Трамп отозвал законопроект о замене Obamacare

    Трамп отозвал законопроект о замене Obamacare

    Президент США Дональд Трамп отозвал из конгресса свой законопроект по реформе здравоохранения, призванный заменить систему медицинского страхования Obamacare.

    Как рассказал на пресс-конференции спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан, это он предложил президенту отозвать документ. Райан признал политическое поражение своей партии, которая добивалась отмены и замены Obamacare, сообщает ТАСС.

    Пол Райан: «Сегодня для нас разочаровывающий день. Мы сделали всё, что смогли. Это неудача, в этом нет сомнений, но это не конец истории».

    Он уточнил, что 216 голосов, составляющих простое большинство, требующееся для принятия законопроекта, получить не удалось. Также он снова раскритиковал Obamacare, отметив, что «худшее еще впереди», передает «Интерфакс».

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