В сборной России прокомментировали поражение от Кот-д’Ивуара

Сборная России по футболу проиграла команде
Кот-д’Ивуара товарищеский матч. Главный тренер россиян Станислав Черчесов объяснил, что пошло не так, и почему он произвел замены только после 70-й минуты.
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Первый тайм команда Кот-д’Ивуара играла на контратаках. Они контролировали все зоны. Мы пропустили гол, и игра в психологическом плане поменялась. Гол сборной России назревал во втором тайме, но не удалось этого сделать».
По его словам, замены начались после 70-й минуты матча, потому что «игра подсказывала», передает ТАСС.
Капитан национальной команды Игорь Акинфеев заявил, что у россиян в этом матче «всё, наверное, не получилось». Юрий Жирков отметил, что игроки доводили до ударов мало атак. Александр Самедов выразил надежду, что следующий товарищеский матч со сборной Бельгии сложится по-другому. Александр Головин считает, что команда не заслуживала поражения, но свист трибун, который раздался после второго пропущенного гола, «в какой-то мере» был оправдан, передает РИА Новости.
Представители российского футбольного сообщества игрой остались недовольны.
Виталий Мутко, президент РФС: «Результат устраивать не может, качества игры, рисунка игры мы пока не видим, но в принципе ребята стараются, но к старанию нужно направление игры, нужен костяк — в этом направлении нужно работать».
Олег Романцев, бывший главный тренер сборной России: «Тренер убедился, что большинство из этого состава ни по каким параметрам под победу на чемпионате мира не подходят. Нет ничего удивительного, пусть ребята не обижаются, но многие из них не подходят для сборной».
Валерий Газзаев матч в Краснодаре назвал «форменным безобразием». Напомним, накануне российские футболисты проиграли ивуарийцам со счетом 0:2.
По его словам, замены начались после 70-й минуты матча, потому что «игра подсказывала», передает ТАСС.
Капитан национальной команды Игорь Акинфеев заявил, что у россиян в этом матче «всё, наверное, не получилось». Юрий Жирков отметил, что игроки доводили до ударов мало атак. Александр Самедов выразил надежду, что следующий товарищеский матч со сборной Бельгии сложится по-другому. Александр Головин считает, что команда не заслуживала поражения, но свист трибун, который раздался после второго пропущенного гола, «в какой-то мере» был оправдан, передает РИА Новости.
Представители российского футбольного сообщества игрой остались недовольны.
Виталий Мутко, президент РФС: «Результат устраивать не может, качества игры, рисунка игры мы пока не видим, но в принципе ребята стараются, но к старанию нужно направление игры, нужен костяк — в этом направлении нужно работать».
Олег Романцев, бывший главный тренер сборной России: «Тренер убедился, что большинство из этого состава ни по каким параметрам под победу на чемпионате мира не подходят. Нет ничего удивительного, пусть ребята не обижаются, но многие из них не подходят для сборной».
Валерий Газзаев матч в Краснодаре назвал «форменным безобразием». Напомним, накануне российские футболисты проиграли ивуарийцам со счетом 0:2.
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