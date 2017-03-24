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  • 24.03, 22:58
    Появилось видео атаки на военную часть в Чечне. нападения, Росгвардия, терроризм, Чечня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Появилось видео атаки на военную часть в Чечне

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    Появилось видео атаки на военную часть в Чечне

    Появилось видео атаки на военную часть в Чечне

      Нападение группы боевиков на военный городок Наурском районе республики попало на видео.

      На кадрах с камеры наблюдения видно, как по территории части Росгвардии пробегают несколько человек. Предположительно, это и есть напавшие на военный городок бандиты. На записи также видно, как один человек с автоматом в руках спускается перед камерой с забора или наблюдательной вышки.

      Ответственность за атаку взяло на себя ИГИЛ («Исламское государство», экстремистская организация, запрещенная на территории РФ — ред.). В нападении участвовали шестеро боевиков, все они были ликвидированы в ходе столкновения с военными. Их личности, как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, уже установлены. По его словам, целью террористов был захват оружия, хранящегося на территории части, для совершения резонансных терактов.

      При отражении атаки боевиков бойцы Росгвардии понесли потери. Погибли шестеро военнослужащих, еще трое ранены, они были госпитализированы. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

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