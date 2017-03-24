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  • 24.03, 22:58

    Корреспондент НТВ сняла лучший культурный репортаж в Петербурге

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    Корреспондент НТВ сняла лучший культурный репортаж в Петербурге

    Корреспондент НТВ сняла лучший культурный репортаж в Петербурге

    Журналист Юлия Олещенко стала победителем конкурса «Золотое перо — 2016» в номинации «Культурное пространство».

    В шорт-лист премии вошли сразу два Юлиных сюжета. Один из них был посвящен крещенскому купанию нигерийца Микки. Однако симпатии жюри были отданы репортажу о юбилее пластмассового дома — революционного проекта в области отечественной архитектуры, который осуществили ленинградские инженеры в 1961 году на Черной речке.

    В номинации также были представлены Ольга Скорочкина из журнала «Время культуры. Петербург» за материал о выдающемся театральном педагоге Вениамине Фильштинском и Иннокентий Иванов за цикл телепрограмм «Послушаем вместе. Прокофьев и Шостакович».

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