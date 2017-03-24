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  • 24.03, 21:27
    СМИ: жителей поселка Рощино в Ленобласти вакцинируют от гепатита и дизентерии. ЖКХ, Ленинградская область, Роспотребнадзор, водоснабжение, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СМИ: жителей поселка Рощино в Ленобласти вакцинируют от гепатита и дизентерии

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    СМИ: жителей поселка Рощино в Ленобласти вакцинируют от гепатита и дизентерии

    СМИ: жителей поселка Рощино в Ленобласти вакцинируют от гепатита и дизентерии

      Успокоительное, прописанное чиновниками и муниципалами жителям поселка Рощино, отменил региональный Роспотребнадзор.

      Сегодня журналистам портала 47news стало известно, что свыше 400 доз вакцин от брюшного тифа, гепатита А, дизентерии и ротавирусов выделено для жителей поселка Рощино в Ленобласти. В населенный пункт они доставлены по распоряжению Минздрава. При этом половина препаратов уже использованы.

      Очевидно, в федеральном ведомстве не разделяют оптимистичного настроя областных властей, убежденных в том, что угроза эпидемии миновала.

      Неделю назад в Рощине фактически сложилась чрезвычайная ситуация. Только официальное число заразившихся острыми кишечными инфекциями достигло почти 100 человек. Была приостановлена работа детских садов и единственной школы. Болезнетворные микроорганизмы были обнаружены в накопительном резервуаре и водораспределительной сети.

      Накануне межведомственная комиссия, созданная по указанию губернатора Александра Дрозденко, провела в поселке выездную проверку водоканала и соцучреждений. Областные чиновники для убедительности даже сами грозились испить воды из-под крана. Но под рукой не оказалось необходимой посуды.

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