СМИ: жителей поселка Рощино в Ленобласти вакцинируют от гепатита и дизентерии

Успокоительное, прописанное чиновниками и муниципалами жителям поселка Рощино, отменил региональный Роспотребнадзор.
Сегодня журналистам портала 47news стало известно, что свыше 400 доз вакцин от брюшного тифа, гепатита А, дизентерии и ротавирусов выделено для жителей поселка Рощино в Ленобласти. В населенный пункт они доставлены по распоряжению Минздрава. При этом половина препаратов уже использованы.
Очевидно, в федеральном ведомстве не разделяют оптимистичного настроя областных властей, убежденных в том, что угроза эпидемии миновала.
Неделю назад в Рощине фактически сложилась чрезвычайная ситуация. Только официальное число заразившихся острыми кишечными инфекциями достигло почти 100 человек. Была приостановлена работа детских садов и единственной школы. Болезнетворные микроорганизмы были обнаружены в накопительном резервуаре и водораспределительной сети.
выездную проверку водоканала и соцучреждений. Областные чиновники для убедительности даже сами грозились испить воды из-под крана. Но под рукой не оказалось необходимой посуды.
Очевидно, в федеральном ведомстве не разделяют оптимистичного настроя областных властей, убежденных в том, что угроза эпидемии миновала.
Неделю назад в Рощине фактически сложилась чрезвычайная ситуация. Только официальное число заразившихся острыми кишечными инфекциями достигло почти 100 человек. Была приостановлена работа детских садов и единственной школы. Болезнетворные микроорганизмы были обнаружены в накопительном резервуаре и водораспределительной сети.
выездную проверку водоканала и соцучреждений. Областные чиновники для убедительности даже сами грозились испить воды из-под крана. Но под рукой не оказалось необходимой посуды.
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