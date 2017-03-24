Депутаты поддержали законопроект об обязательном присвоении звезд отелям

Госдума в первом чтении приняла законопроект об обязательной классификации российских гостиниц по принципу звездности.
Проект закона был подготовлен министерством культуры по поручению президента Владимира Путина. Документ был внесен на рассмотрение правительства в декабре минувшего года.
Предполагается, что он дополнит закон «Об основах туристской деятельности в РФ» понятиями «гостиничные услуги», «гостиница и иное средство размещения» и «классификация объектов туристской индустрии».
Проект закона предусматривает поэтапное введение обязательного присвоения звезд российским отелям. Как ожидается, если закон будет принят, то с 1 января следующего года он классификация по звездам начнет действовать для гостиниц, в которых более 50 номеров. А с 1 января 2019 года — для отелей, в которых более 15 номеров, с 2020-го — для всех гостиниц.
Сейчас в России классификация объектов туриндустрии, в том числе отелей, проводится в добровольном порядке.
Кроме того, законопроект введет запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении звезд или использование не той категории, которая указана в документе.
Организации, которые будут заниматься классификацией отелей и других объектов туриндустрии, получат аккредитации сроком на три года.
По замыслу авторов законопроекта, присвоение звезд гостиницам поможет достоверно информировать отдыхающих об уровне сервиса отелей, стимулировать конкуренцию и повысить качество гостиничных услуг, отмечает РИА Новости.
Предполагается, что он дополнит закон «Об основах туристской деятельности в РФ» понятиями «гостиничные услуги», «гостиница и иное средство размещения» и «классификация объектов туристской индустрии».
Проект закона предусматривает поэтапное введение обязательного присвоения звезд российским отелям. Как ожидается, если закон будет принят, то с 1 января следующего года он классификация по звездам начнет действовать для гостиниц, в которых более 50 номеров. А с 1 января 2019 года — для отелей, в которых более 15 номеров, с 2020-го — для всех гостиниц.
Сейчас в России классификация объектов туриндустрии, в том числе отелей, проводится в добровольном порядке.
Кроме того, законопроект введет запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении звезд или использование не той категории, которая указана в документе.
Организации, которые будут заниматься классификацией отелей и других объектов туриндустрии, получат аккредитации сроком на три года.
По замыслу авторов законопроекта, присвоение звезд гостиницам поможет достоверно информировать отдыхающих об уровне сервиса отелей, стимулировать конкуренцию и повысить качество гостиничных услуг, отмечает РИА Новости.
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