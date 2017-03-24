Бухгалтера осудили за пособничество в хищении 44 млн рублей у Российской федерации баскетбола

Бухгалтер Елена Силина получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении почти 44 миллионов рублей у Российской федерации баскетбола (РФБ).
Как сообщается на сайте прокуратуры Москвы, экс-президент РФБ Юлия Аникеева и бывший главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, а также при пособничестве Силиной похитили средства РФБ.
Ранее прокуратура сообщала, что с февраля 2014 года по август 2015 года Силина контролировала работу четырех подконтрольных Аникеевой бизнесменов, которые реальной деятельности не вели. С ними заключались фиктивные договоры, после чего на банковские счета переводились деньги, которые обналичивались и передавались Силиной, а потом — Кочаряну. Схема была выявлена в декабре 2015 года новым руководством РФБ в результате аудиторской проверки, после чего новый президент РФБ обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Отмечается, что всего было похищено почти 44 миллиона рублей. В октябре 2016 года Кочарян умер от тяжелого заболевания, однако его уголовное преследование продолжалось, так как родственники Кочаряна возражали против его прекращения по нереабилитирующим основаниям.
Из сообщения прокуратуры: «С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Силину к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда».
Уголовное дело в отношении Аникеевой и Кочаряна в феврале направлено в Чертановский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Ранее прокуратура сообщала, что с февраля 2014 года по август 2015 года Силина контролировала работу четырех подконтрольных Аникеевой бизнесменов, которые реальной деятельности не вели. С ними заключались фиктивные договоры, после чего на банковские счета переводились деньги, которые обналичивались и передавались Силиной, а потом — Кочаряну. Схема была выявлена в декабре 2015 года новым руководством РФБ в результате аудиторской проверки, после чего новый президент РФБ обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Отмечается, что всего было похищено почти 44 миллиона рублей. В октябре 2016 года Кочарян умер от тяжелого заболевания, однако его уголовное преследование продолжалось, так как родственники Кочаряна возражали против его прекращения по нереабилитирующим основаниям.
Из сообщения прокуратуры: «С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Силину к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда».
Уголовное дело в отношении Аникеевой и Кочаряна в феврале направлено в Чертановский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
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