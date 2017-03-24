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  • 24.03, 22:58

    В весеннюю Москву на неделю вернулась зима

    5 комментариев

    В весеннюю Москву на неделю вернулась зима

    В весеннюю Москву на неделю вернулась зима

    В Москве в пятницу вечером выпал снег, ночью ожидается понижение температуры и возникновение гололедицы.

    В столичной ГИБДД предупредили, что ухудшение погодных условий увеличивает риск возникновения аварий на дорогах. В связи с этим ведомство обратилось к водителям с просьбой «быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неуклонно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию».

    Лёд растаял, снег идет😝#москва#moscow#пятница#fraday#хорошихвыходных#безфильтров#землянойвал

    Публикация от Екатерина Шибанова (@katrin_shibanova)



    Также в инспекции посоветовали автомобилистам отказаться от рискованных маневров, которые могут привести к потере контроля над машиной, и передвигаться с включенным ближним светом фар или использовать противотуманные осветительные приборы, передает «Интерфакс».


    РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос» сообщает, что похолодание с осадками в виде дождя и снега продлится до конца месяца. При этом синоптики отметили, что в воскресенье погода может немного улучшиться: днем будет солнечно и без существенных осадков, а температура воздуха составит 4–6 градусов тепла. Однако уже в понедельник произойдет резкое ухудшение погоды.

    🌨#snowing #lights #streetphoto #moscow #wheather #march #spring #colors #sky

    Публикация от Elena V Kiseleva (@evkiseleva)




    Сотрудник центра «Фобос»: «Холодный фронт принесет мощные облака, обложные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, гололедные явления и сильный ветер. Такая погода сохранится до конца месяца».


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