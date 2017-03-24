Британские власти отказались повысить уровень террористической угрозы после атаки в Лондоне

В распоряжении британских журналистов оказались кадры, сделанные в момент недавней атаки в районе парламента. На видеосъемке запечатлена экстренная эвакуация главы правительства Терезы Мэй. Оказывается, едва ли не сотня метров отделяла ее от террориста — уроженца графства Кент,
52-летнего Халида Масуда. В числе его жертв уже четверо. Врачи не смогли спасти пожилого мужчину, на которого преступник наехал на Вестминстерском мосту.
Исламист с двумя ножами в 100 метрах от премьера Великобритании. Случалось ли такое раньше? Видео распространило издание The Sun, на кадрах видно, как Тереза Мэй выходит из здания парламента, в момент атаки она была на голосовании по новому закону о пенсиях. Ее сопровождают несколько телохранителей, по крайней мере, один из них вооружен — он отмечен на видео красным. Видно, что в какой-то момент Тереза Мэй не знает, куда бежать, но ее быстро направляют к Jaguar, на котором она и покидает территорию Вестминстерского дворца.
Нападавший в этот момент уже застрелен. Что было бы, будь он жив? На пути от сквера, куда прорвался исламист, до внутреннего двора, где стояла машина, нет никаких заграждений, лишь арка для проезда машин. О том, что происходило в самом Вестминстерском дворце, можно судить по записи, сделанной одним из членов парламента. Слышно, как кто-то, вероятно, сотрудник безопасности кричит: «Бегите обратно, там стреляют».
Для парламента все это стало самым буквальным испытанием на прочность — до сих пор здание атаковали лишь боевики ИРА, и то в далеких 1970-х. Поэтому и отпор террористу давали почти что своими силами. Что говорить, если первую помощь раненному Халедом полицейскому пытался оказать член парламента, а застрелили исламиста телохранители министра обороны. После атаки правительство отказалось повысить уровень террористической угрозы — нападение и так ждали, и сумели его отразить.
Эмбер Радд, министр внутренних дел Великобритании: «Это первая атака за четыре года. Мне кажется, мы показали, что можем бороться с терроризмом. Мне жаль полицейского, который отдал свою жизнь, чтобы остановить преступника. Но факт остается фактом — нападавший не смог прорваться к зданию парламента».
Про нападавшего известно довольно много — Эдриан Рассел, он же — Халид Масуд, имя сменил, приняв ислам. Родился в Британии 52 года назад. Нетипичный для террориста возраст — исполнители европейских атак обычно намного моложе. В поле зрения полиции давно: Масуд не раз сидел в тюрьме за нападения на людей, незаконное ношение оружия, хулиганство. В тюрьме, вероятно, он и стал радикалом, и даже был под наблюдением MI5 — в качестве «периферийного», то есть второстепенного подозреваемого.
Но в итоге именно он и стал первым за годы британским террористом. И пока без ответа остается вопрос, действовал ли он один. Под усиленным контролем спецслужб сейчас находится Бирмингем — город, где каждый пятый исповедует ислам, там арестованы семеро подозреваемых по этому делу.
Нападавший в этот момент уже застрелен. Что было бы, будь он жив? На пути от сквера, куда прорвался исламист, до внутреннего двора, где стояла машина, нет никаких заграждений, лишь арка для проезда машин. О том, что происходило в самом Вестминстерском дворце, можно судить по записи, сделанной одним из членов парламента. Слышно, как кто-то, вероятно, сотрудник безопасности кричит: «Бегите обратно, там стреляют».
Для парламента все это стало самым буквальным испытанием на прочность — до сих пор здание атаковали лишь боевики ИРА, и то в далеких 1970-х. Поэтому и отпор террористу давали почти что своими силами. Что говорить, если первую помощь раненному Халедом полицейскому пытался оказать член парламента, а застрелили исламиста телохранители министра обороны. После атаки правительство отказалось повысить уровень террористической угрозы — нападение и так ждали, и сумели его отразить.
Эмбер Радд, министр внутренних дел Великобритании: «Это первая атака за четыре года. Мне кажется, мы показали, что можем бороться с терроризмом. Мне жаль полицейского, который отдал свою жизнь, чтобы остановить преступника. Но факт остается фактом — нападавший не смог прорваться к зданию парламента».
Про нападавшего известно довольно много — Эдриан Рассел, он же — Халид Масуд, имя сменил, приняв ислам. Родился в Британии 52 года назад. Нетипичный для террориста возраст — исполнители европейских атак обычно намного моложе. В поле зрения полиции давно: Масуд не раз сидел в тюрьме за нападения на людей, незаконное ношение оружия, хулиганство. В тюрьме, вероятно, он и стал радикалом, и даже был под наблюдением MI5 — в качестве «периферийного», то есть второстепенного подозреваемого.
Но в итоге именно он и стал первым за годы британским террористом. И пока без ответа остается вопрос, действовал ли он один. Под усиленным контролем спецслужб сейчас находится Бирмингем — город, где каждый пятый исповедует ислам, там арестованы семеро подозреваемых по этому делу.
Комментарии