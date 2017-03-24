Молодые деятели культуры поделились эмоциями после получения президентских премий

Владимир Путин вручил в Кремле награды молодым деятелям культуры и тем, кто посвятил жизнь созданию детских произведений.
Стихи лауреата премии Анастасии Орловой напомнили многим семьям, что такое радость совместного чтения. Строчки — для самых маленьких. Но одинаково полюбились как детям, так и родителям.
Анастасия Орлова: «На самом деле, я испытываю большое волнение, это огромная неожиданность. Но у меня в работе уже четыре книги: одна поэтическая, другая — краеведческая, третья — переводная. И мне не терпится поскорее вернуться к работе, потому что внутри меня горит огонь».
Преданность любимому делу объединяла всех, кто оказался на церемонии награждения в Кремле: молодых деятелей культуры и искусства и тех, кто культуру и искусство несет в массы молодых.
Президент вручает премии традиционно накануне Дня работника культуры — той сферы, которая по словам Владимира Путина, составляет основу жизни. И поэтому в нее важен любой вклад: и видных артистов, музыкантов, и сотрудников сельских библиотек, районных ДК, региональных музеев.
Виктор Шалай — молодой и увлеченный директор Приморского музея имени Арсеньева. Хоть в регионе мало туристов, в залах музея — всегда людно. Виктор придумал, как вернуть сюда местных жителей. Постоянно обновлять экспозиции и лично приглашать в гости.
Награду из рук президента получил и актер Антон Шагин. После школы он собирался стать слесарем, но по совету преподавателей ПТУ ушел в театральный. И не прогадал. Сейчас Антон играет в «Ленкоме» и снимается в экранизации «Хождения по мукам» для канала НТВ.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
Анастасия Орлова: «На самом деле, я испытываю большое волнение, это огромная неожиданность. Но у меня в работе уже четыре книги: одна поэтическая, другая — краеведческая, третья — переводная. И мне не терпится поскорее вернуться к работе, потому что внутри меня горит огонь».
Преданность любимому делу объединяла всех, кто оказался на церемонии награждения в Кремле: молодых деятелей культуры и искусства и тех, кто культуру и искусство несет в массы молодых.
Президент вручает премии традиционно накануне Дня работника культуры — той сферы, которая по словам Владимира Путина, составляет основу жизни. И поэтому в нее важен любой вклад: и видных артистов, музыкантов, и сотрудников сельских библиотек, районных ДК, региональных музеев.
Виктор Шалай — молодой и увлеченный директор Приморского музея имени Арсеньева. Хоть в регионе мало туристов, в залах музея — всегда людно. Виктор придумал, как вернуть сюда местных жителей. Постоянно обновлять экспозиции и лично приглашать в гости.
Награду из рук президента получил и актер Антон Шагин. После школы он собирался стать слесарем, но по совету преподавателей ПТУ ушел в театральный. И не прогадал. Сейчас Антон играет в «Ленкоме» и снимается в экранизации «Хождения по мукам» для канала НТВ.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
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