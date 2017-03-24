#ТЫСУПЕР!
Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.03, 21:26
    Молодые деятели культуры поделились эмоциями после получения президентских премий. искусство, награды и премии, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Молодые деятели культуры поделились эмоциями после получения президентских премий

    комментировать

    Молодые деятели культуры поделились эмоциями после получения президентских премий

    Молодые деятели культуры поделились эмоциями после получения президентских премий

      Владимир Путин вручил в Кремле награды молодым деятелям культуры и тем, кто посвятил жизнь созданию детских произведений.

      Стихи лауреата премии Анастасии Орловой напомнили многим семьям, что такое радость совместного чтения. Строчки — для самых маленьких. Но одинаково полюбились как детям, так и родителям.

      Анастасия Орлова: «На самом деле, я испытываю большое волнение, это огромная неожиданность. Но у меня в работе уже четыре книги: одна поэтическая, другая — краеведческая, третья — переводная. И мне не терпится поскорее вернуться к работе, потому что внутри меня горит огонь».

      Преданность любимому делу объединяла всех, кто оказался на церемонии награждения в Кремле: молодых деятелей культуры и искусства и тех, кто культуру и искусство несет в массы молодых.

      Президент вручает премии традиционно накануне Дня работника культуры — той сферы, которая по словам Владимира Путина, составляет основу жизни. И поэтому в нее важен любой вклад: и видных артистов, музыкантов, и сотрудников сельских библиотек, районных ДК, региональных музеев.

      Виктор Шалай — молодой и увлеченный директор Приморского музея имени Арсеньева. Хоть в регионе мало туристов, в залах музея — всегда людно. Виктор придумал, как вернуть сюда местных жителей. Постоянно обновлять экспозиции и лично приглашать в гости.

      Награду из рук президента получил и актер Антон Шагин. После школы он собирался стать слесарем, но по совету преподавателей ПТУ ушел в театральный. И не прогадал. Сейчас Антон играет в «Ленкоме» и снимается в экранизации «Хождения по мукам» для канала НТВ.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru