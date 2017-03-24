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  • 24.03, 21:26
    Шувалов заявил о намерении развивать экспортный потенциал Калининградской области. Калининградская область, правительство РФ, экспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Шувалов заявил о намерении развивать экспортный потенциал Калининградской области

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    Шувалов заявил о намерении развивать экспортный потенциал Калининградской области

    Шувалов заявил о намерении развивать экспортный потенциал Калининградской области

      Первый вице-премьер Игорь Шувалов открыл филиал Российского экспортного центра в Калининграде.

      Изначально экономика Калининградской области формировалась как точка входа импорта, но теперь в правительстве намерены развивать ее экспортный потенциал. Об этом Игорь Шувалов говорил после посещения крупнейшего в России соевого завода «Содружество».

      Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства РФ: «Потрясающий завод, современный, огромный. Самый крупный экспортер в Калининградской области потрясает, какими силами, с какой скоростью все построено. Отличный пример, как можно обеспечить международную кооперацию».

      Также Игорь Шувалов проинспектировал калининградский аэропорт Храброво. В 2018 году в регионе пройдут матчи чемпионата мира по футболу, но еще в прошлом году первый вице-премьер называл состояние аэропорта «ужасным». С тех пор у Храброво сменился собственник, и, по словам Шувалова, дело пошло.

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