Шувалов заявил о намерении развивать экспортный потенциал Калининградской области

Первый вице-премьер Игорь Шувалов открыл филиал Российского экспортного центра в Калининграде.

Изначально экономика Калининградской области формировалась как точка входа импорта, но теперь в правительстве намерены развивать ее экспортный потенциал. Об этом Игорь Шувалов говорил после посещения крупнейшего в России соевого завода «Содружество».



Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства РФ: «Потрясающий завод, современный, огромный. Самый крупный экспортер в Калининградской области потрясает, какими силами, с какой скоростью все построено. Отличный пример, как можно обеспечить международную кооперацию».



Также Игорь Шувалов проинспектировал калининградский аэропорт Храброво. В 2018 году в регионе пройдут матчи чемпионата мира по футболу, но еще в прошлом году первый вице-премьер называл состояние аэропорта «ужасным». С тех пор у Храброво сменился собственник, и, по словам Шувалова, дело пошло.