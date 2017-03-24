Саргсян: Армения готова вместе с Россией бороться против терроризма

Армения готова вместе с Россией бороться против международного терроризма. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью телекомпании «Мир».
Серж Саргсян: «Армения находится приблизительно в 400 км по прямой от зоны действия ИГИЛ (группировка запрещена в РФ). И однозначно, что события, которые происходят на Ближнем Востоке, имеют непосредственное отношение к нашей безопасности».
Саргсян также подчеркнул, что Армения тесно сотрудничает с Россией практически во всех сферах. В частности, он сообщил, что месяц назад россиянам разрешили въезжать в Армению на срок до 90 дней по внутренним паспортам. Туристов стало больше. Гостиницы уже набирают персонал со знанием русского языка.
Саргсян также подчеркнул, что Армения тесно сотрудничает с Россией практически во всех сферах. В частности, он сообщил, что месяц назад россиянам разрешили въезжать в Армению на срок до 90 дней по внутренним паспортам. Туристов стало больше. Гостиницы уже набирают персонал со знанием русского языка.
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