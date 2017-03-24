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  • 24.03, 21:26
    Саргсян: Армения готова вместе с Россией бороться против терроризма. Армения, Исламское государство, терроризм, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Саргсян: Армения готова вместе с Россией бороться против терроризма

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    Саргсян: Армения готова вместе с Россией бороться против терроризма

    Саргсян: Армения готова вместе с Россией бороться против терроризма

      Армения готова вместе с Россией бороться против международного терроризма. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью телекомпании «Мир».

      Серж Саргсян: «Армения находится приблизительно в 400 км по прямой от зоны действия ИГИЛ (группировка запрещена в РФ). И однозначно, что события, которые происходят на Ближнем Востоке, имеют непосредственное отношение к нашей безопасности».

      Саргсян также подчеркнул, что Армения тесно сотрудничает с Россией практически во всех сферах. В частности, он сообщил, что месяц назад россиянам разрешили въезжать в Армению на срок до 90 дней по внутренним паспортам. Туристов стало больше. Гостиницы уже набирают персонал со знанием русского языка.

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