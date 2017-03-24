Полиция распространила фото лондонского террориста

Контртеррористическое управление полиции Лондона распространило фото Халида Масуда, совершившего теракт на Вестминстерском мосту.
На сайте полиции размещена просьба связаться с правоохранителями при наличии информации о лондонском террористе.
Как стало известно, Халида Масуда при рождении звали Эдриан Рассел Аджао, но он сменил имя. Не исключено также, что он мог быть известен как Эдриан Элмс.
По данным Guardian, сегодня полиция задержала три машины во время рейда в Бирмингеме, где накануне арестовали нескольких подозреваемых в причастности к теракту. Фургон и две легковушки стояли возле трехэтажного дома, в котором полицейские организовали проверку. Примечательно, что он находится в том же районе, где жил Масуд.
возле здания парламента он ударил ножом полицейского.
Жертвами теракта стали четыре человека, в том числе один страж порядка, получивший ножевое ранение. Пострадали порядка 50 человек.
Как стало известно, Халида Масуда при рождении звали Эдриан Рассел Аджао, но он сменил имя. Не исключено также, что он мог быть известен как Эдриан Элмс.
По данным Guardian, сегодня полиция задержала три машины во время рейда в Бирмингеме, где накануне арестовали нескольких подозреваемых в причастности к теракту. Фургон и две легковушки стояли возле трехэтажного дома, в котором полицейские организовали проверку. Примечательно, что он находится в том же районе, где жил Масуд.
возле здания парламента он ударил ножом полицейского.
Жертвами теракта стали четыре человека, в том числе один страж порядка, получивший ножевое ранение. Пострадали порядка 50 человек.
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