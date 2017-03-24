В Великобритании выходит сенсационная книга о жизни принца Чарльза

В Великобритании не утихают разговоры о новой книге «штатного биографа» королевской семьи Салли Беддел Смит. Будущий бестселлер о принце Чарльзе выйдет через несколько дней, но журналисты Daily Mail уже опубликовали несколько сенсационных выдержек. В книге наследник британского престола предстает совсем не таким, как мы привыкли о нем думать.
В книге Чарльз предстает эдаким «трагическим героем». Сложное детство, холод в отношениях с родителями, по протоколу у них были лишь короткие встречи. И самый роковой момент — женитьба на Диане, на которую Чарльза фактически вынудил отец. Как пишет биограф, всю ночь перед свадьбой Чарльз проплакал о Камилле.
Сама Диана в книге тоже не такая невинная. Пишут, что она изводила его и себя ревностью, унижала, говорила, что Чарльзу никогда не быть королем. В итоге через три года супруги разъехались по разным спальням. Затем был развод, автокатастрофа, в которой погибает Диана, а почти 10 лет спустя Чарльз все-таки женился на Камилле.
Интересно другое. Многие в Британии сейчас проводят параллели между жизнью Чарльза и Дианы и семьей их сына. Последнее время таблоиды часто пишут о ссорах между Уильямом и Кейт. Буквально пару недель назад после одного такого скандала Уильям улетел с друзьями в Швейцарию. Больше всего шуму наделали фото, на которых Уильям довольно интимно общается с моделью на вечеринке.
Размолвки у супругов были и раньше. В 2015 году Уильям получил приглашение на свадьбу своей бывшей. Кейт тогда, по слухам, закатила скандал, а Уильям в ответ заявил, что, если она не успокоится, он примет самые крайние меры. В итоге на свадьбу Уильям поехал один, а что это за крайние меры, тогда не решились вслух назвать даже самые желтые британские издания.
Подробности — в видеоматериале.
Сама Диана в книге тоже не такая невинная. Пишут, что она изводила его и себя ревностью, унижала, говорила, что Чарльзу никогда не быть королем. В итоге через три года супруги разъехались по разным спальням. Затем был развод, автокатастрофа, в которой погибает Диана, а почти 10 лет спустя Чарльз все-таки женился на Камилле.
Интересно другое. Многие в Британии сейчас проводят параллели между жизнью Чарльза и Дианы и семьей их сына. Последнее время таблоиды часто пишут о ссорах между Уильямом и Кейт. Буквально пару недель назад после одного такого скандала Уильям улетел с друзьями в Швейцарию. Больше всего шуму наделали фото, на которых Уильям довольно интимно общается с моделью на вечеринке.
Размолвки у супругов были и раньше. В 2015 году Уильям получил приглашение на свадьбу своей бывшей. Кейт тогда, по слухам, закатила скандал, а Уильям в ответ заявил, что, если она не успокоится, он примет самые крайние меры. В итоге на свадьбу Уильям поехал один, а что это за крайние меры, тогда не решились вслух назвать даже самые желтые британские издания.
Подробности — в видеоматериале.
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