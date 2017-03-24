Американка пять дней провела в пустыне без еды и воды из-за ошибки навигатора

У Амбер Ванхеке закончился бензин в машине, а мобильный телефон не работал.
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24-летняя студентка из Техаса едва не погибла из-за ошибки навигатора. Девушка отправилась на автомобиле в Аризону во время весенних каникул. Но навигатор отправил ее на несуществующую трассу. Американка слишком поздно поняла, что ехала в неправильном направлении, пишет USA Today.
Вскоре у Амбер закончился бензин, и она застряла посреди Гранд-Каньона без еды и воды. А мобильный телефон не ловил сеть. Но студентке удалось выжить.
Молодая американка выложила на земле большое слово Help (помогите — ред.) из камней, которое было заметно с воздуха. Она оставалась возле надписи в надежде, что ее отыщут. Также девушка пыталась подать сигнал с помощью огня, но это не принесло результатов. Амбер провела в пустыне пять дней. Все это время она питалась только орехами и семечками.
На шестой день, 17 марта, Амбер заметили пилот вертолета Иона Ньевес скорой помощи и парамедик Эргар Биссонетт, которые пролетали над Гранд-Каньоном, они спасли Ванхеке. Ее сразу же доставили в больницу. В настоящее время жизнь девушки вне опасности.
Вскоре у Амбер закончился бензин, и она застряла посреди Гранд-Каньона без еды и воды. А мобильный телефон не ловил сеть. Но студентке удалось выжить.
Молодая американка выложила на земле большое слово Help (помогите — ред.) из камней, которое было заметно с воздуха. Она оставалась возле надписи в надежде, что ее отыщут. Также девушка пыталась подать сигнал с помощью огня, но это не принесло результатов. Амбер провела в пустыне пять дней. Все это время она питалась только орехами и семечками.
На шестой день, 17 марта, Амбер заметили пилот вертолета Иона Ньевес скорой помощи и парамедик Эргар Биссонетт, которые пролетали над Гранд-Каньоном, они спасли Ванхеке. Ее сразу же доставили в больницу. В настоящее время жизнь девушки вне опасности.
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