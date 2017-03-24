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  • 24.03, 19:55

    Данила Козловский стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года

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    • Фото: Александр Щербак / ТАСС
    Данила Козловский стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года

    Данила Козловский стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года

    Данила Козловский стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года
  • Фото: Александр Щербак / ТАСС

    • Актер Данила Козловский стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

    Как сообщает ТАСС, сертификат Козловскому вручил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко. Это произошло перед товарищеской игрой между сборными России и Кот-д’Ивуара в Краснодаре.

    Послами ЧМ-2018 ранее уже стали несколько знаменитых спортсменов и деятелей искусства. Среди них — хоккеист Александр Овечкин и дирижер Валерий Гергиев.

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