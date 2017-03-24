Актер Данила Козловский стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
Как сообщает ТАСС, сертификат Козловскому вручил вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко. Это произошло перед товарищеской игрой между сборными России и Кот-д’Ивуара в Краснодаре.
Послами ЧМ-2018 ранее уже стали несколько знаменитых спортсменов и деятелей искусства. Среди них — хоккеист Александр Овечкин и дирижер Валерий Гергиев.
Послами ЧМ-2018 ранее уже стали несколько знаменитых спортсменов и деятелей искусства. Среди них — хоккеист Александр Овечкин и дирижер Валерий Гергиев.
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