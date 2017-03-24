Петербургскому «Островку надежды» не хватает денег на еду для животных

Благотворительный приют для животных «Островок надежды» просит петербуржцев о помощи.

Организации нужны деньги, чтобы продолжить работу, то есть каждый день кормить, содержать и лечить своих подопечных. А сейчас в приюте только одних собак больше 400.



По словам директора учреждения, средств нет даже на корм. Поставщики привозили еду для животных в долг, но невыплаченная им сумма уже превысила 400 тысяч рублей, и продавец просто отказался от сотрудничества. Также у благотворителей есть долги перед ветеринарной клиникой.



В день на корм для взрослых собак требуется около 20 тысяч рублей. За счет благотворителей приют оплачивает и аренду земли, на которой живут собаки. А это почти 100 тысяч рублей в месяц.



«Островок надежды» был создан десять лет назад. И за это время спас не одну сотню животных, многие из которых были отданы в хорошие руки.