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  • 24.03, 19:56
    Петербургскому «Островку надежды» не хватает денег на еду для животных. Санкт-Петербург, благотворительность, животные, приюты для животных. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербургскому «Островку надежды» не хватает денег на еду для животных

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    Петербургскому «Островку надежды» не хватает денег на еду для животных

    Петербургскому «Островку надежды» не хватает денег на еду для животных

      Благотворительный приют для животных «Островок надежды» просит петербуржцев о помощи.

      Организации нужны деньги, чтобы продолжить работу, то есть каждый день кормить, содержать и лечить своих подопечных. А сейчас в приюте только одних собак больше 400.

      По словам директора учреждения, средств нет даже на корм. Поставщики привозили еду для животных в долг, но невыплаченная им сумма уже превысила 400 тысяч рублей, и продавец просто отказался от сотрудничества. Также у благотворителей есть долги перед ветеринарной клиникой.

      В день на корм для взрослых собак требуется около 20 тысяч рублей. За счет благотворителей приют оплачивает и аренду земли, на которой живут собаки. А это почти 100 тысяч рублей в месяц.

      «Островок надежды» был создан десять лет назад. И за это время спас не одну сотню животных, многие из которых были отданы в хорошие руки.

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