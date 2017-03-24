Николас Ломбертс летом покинет «Зенит»

Сегодня стало известно о том, что центральный защитник сине-бело-голубых согласовал переход в бельгийский клуб «Остенде».

Некоторое время назад в одном из интервью футболист отмечал, что хотел бы вернуться на Родину. После 10 лет в «Зените» он посчитал себя вправе покинуть клуб цивилизованно и без взаимных претензий.



Собственно, проведя почти 300 матчей за петербургскую команду, у болельщиков бельгийский спортсмен снискал исключительное признание и уважение.



Навсегда в историю «Зенита» он вписал себя в первом же сезоне за клуб, когда в матче 1/16 Кубка УЕФА ценой тяжелой травмы отдал голевой пас Павлу Погребняку. Этот гол позволил сине-бело-голубым пробиться в следующий этап, а затем и вовсе победить в турнире, взяв впоследствии и европейский Суперкубок. Это наивысшие достижения за всё время существования команды.



В последнее время Николас Ломбертс стал редко выходить на поле в основном составе. В околоспортивных кругах заговорили о его недопонимании с новым тренером Мирчей Луческу. Однако текущий сезон защитник должен будет доиграть в «Зените».