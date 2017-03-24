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  • 24.03, 19:56
    В Иране из-за сильного тумана столкнулись 130 автомобилей: видео. автомобили, дороги, ДТП, Иран. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Иране из-за сильного тумана столкнулись 130 автомобилей: видео

    1 комментарий
    В Иране <nobr>из-за</nobr> сильного тумана столкнулись 130 автомобилей: видео

    В Иране из-за сильного тумана столкнулись 130 автомобилей: видео

    В Иране <nobr>из-за</nobr> сильного тумана столкнулись 130 автомобилей: видео
    • Фото: @noroozpour /twitter.com

      • Погодные условия стали причиной массовой аварии на дороге между городами Мешхед и Нишапур на северо-востоке страны.

      Из-за сильного тумана на трассе столкнулись порядка 130 машин. В результате массового ДТП погиб ребенок, 59 человек получили ранения.

      На дороге между Мешхедом и Нишапуром образовалась многокилометровая пробка. Правоохранители рекомендуют водителям пользоваться объездными дорогами через города Сабзевар и Гучан.

      В стране 21 марта наступил Ноуруз — иранский Новый год. В новогодние каникулы дороги обычно заполнены автотуристами. Многие местные жители отправляются в Мешхед для посещения религиозной шиитской святыни — усыпальницы имама Резы, потомка Мухаммеда.

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