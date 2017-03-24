В Иране из-за сильного тумана столкнулись 130 автомобилей: видео

Погодные условия стали причиной массовой аварии на дороге между городами Мешхед и Нишапур на северо-востоке страны.

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Из-за сильного тумана на трассе столкнулись порядка 130 машин. В результате массового ДТП погиб ребенок, 59 человек получили ранения.



На дороге между Мешхедом и Нишапуром образовалась многокилометровая пробка. Правоохранители рекомендуют водителям пользоваться объездными дорогами через города Сабзевар и Гучан.



В стране 21 марта наступил Ноуруз — иранский Новый год. В новогодние каникулы дороги обычно заполнены автотуристами. Многие местные жители отправляются в Мешхед для посещения религиозной шиитской святыни — усыпальницы имама Резы, потомка Мухаммеда.

