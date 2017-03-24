Оптимизацию сурдологического центра в Петербурге восприняли в штыки

Уникальный петербургский реабилитационный центр для детей, имеющих проблемы со слухом, может утратить свою эффективность. В этом уверены родители маленьких пациентов. С 1 января центр включили в систему ОМС и резко сократили сроки реабилитации детей. Кроме того, с 1 апреля учреждение ждет сокращение кадров.
В этом центре всегда было в избытке и маленьких пациентов, и больших проблем. Сегодня и того, и другого стало еще больше. Учреждение, специалисты которого (медики и педагоги) учили детей говорить, слышать и слушать, иными словами, готовили к полноценной жизни, перешло на новый режим работы.
Кто-то из больших чиновников посчитал, что закон не позволяет финансировать центр из бюджета, и теперь деньги будут поступать из Фонда обязательного медицинского страхования. А это значит, что часть сотрудников, которых здесь и так немного, придется либо уволить, либо платить им по замысловатой схеме.
Евгений Разумишкин, глава администрации Красногвардейского района: «Люди, которые уходят из сурдологического центра, будут оформлены в другое учреждение. Они дали согласие на это. Мы оформляем дополнительные документы между учреждениями, чтобы эта педагогическая услуга не была потеряна».
Но изменение финансирования для родителей воспитанников лишь полбеды. Главная проблема, по их мнению, — сокращение курса реабилитации. Еще в прошлом году он проводился в полном объеме и давал маленьким пациентам большие надежды.
Дарья Михейлис, мама пациента сурдоцентра: «Нам очень нравились эти занятия. Мы туда ездили два с половиной месяца. Все педагоги, медперсонал замечательные. После занятий в сурдоцентре мы стали говорить словами».
Теперь в Минздраве сочли, что эффективнее будет лечиться здесь всего 10 дней. Районные чиновники эту идею поддержали. Для чего нужны подобные эксперименты над детьми, родители понять не могут. По их словам, за 10 дней ребенок только начинает привыкать к педагогу и доверять ему. И лишь потом, преодолевая страх, учится говорить.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Александра Щербы.
Кто-то из больших чиновников посчитал, что закон не позволяет финансировать центр из бюджета, и теперь деньги будут поступать из Фонда обязательного медицинского страхования. А это значит, что часть сотрудников, которых здесь и так немного, придется либо уволить, либо платить им по замысловатой схеме.
Евгений Разумишкин, глава администрации Красногвардейского района: «Люди, которые уходят из сурдологического центра, будут оформлены в другое учреждение. Они дали согласие на это. Мы оформляем дополнительные документы между учреждениями, чтобы эта педагогическая услуга не была потеряна».
Но изменение финансирования для родителей воспитанников лишь полбеды. Главная проблема, по их мнению, — сокращение курса реабилитации. Еще в прошлом году он проводился в полном объеме и давал маленьким пациентам большие надежды.
Дарья Михейлис, мама пациента сурдоцентра: «Нам очень нравились эти занятия. Мы туда ездили два с половиной месяца. Все педагоги, медперсонал замечательные. После занятий в сурдоцентре мы стали говорить словами».
Теперь в Минздраве сочли, что эффективнее будет лечиться здесь всего 10 дней. Районные чиновники эту идею поддержали. Для чего нужны подобные эксперименты над детьми, родители понять не могут. По их словам, за 10 дней ребенок только начинает привыкать к педагогу и доверять ему. И лишь потом, преодолевая страх, учится говорить.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Александра Щербы.
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