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  • 24.03, 19:56
    Армия РФ в 2016 году получила более 6 тыс. перспективных образцов оружия и техники. Минобороны РФ, Шойгу, армия и флот РФ, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Армия РФ в 2016 году получила более 6 тыс. перспективных образцов оружия и техники

    6 комментариев
    Армия РФ в 2016 году получила более 6 тыс. перспективных образцов оружия и техники

    Армия РФ в 2016 году получила более 6 тыс. перспективных образцов оружия и техники

    Армия РФ в 2016 году получила более 6 тыс. перспективных образцов оружия и техники

      В Министерстве обороны подвели итоги очередного этапа переоснащения: российская армия получила в прошлом году более 6000 образцов новейшего оружия и современной военной техники.

      Юрий Борисов, замминистра обороны РФ: «Ритмичная работа позволила повысить уровень оснащенности современной техникой, современными образцами до 58,3%, что соответствует графику и обязательствам Вооруженных сил перед верховным главнокомандующим — достичь к концу 2020 года 70%».

      Небо на Дальнем Востоке теперь надежно прикрыто современными многофункциональными истребителями-бомбардировщиками Су-34 — на вооружение ВКС поступила целая партия. Заступили на боевое дежурство новейшие подводные лодки, оперативно-тактические комплексы «Искандер». Новая модификация вертолета Ми-28 успешно прошла госиспытания и была запущена в серийное производство. В целом план поставок вооружения выполнен больше чем на 98%.

      Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Предприятия промышленности вышли на плановые показатели. Пришло время сдавать нам технику не только в конце года, но и по ходу года — для того чтобы у нас было время для освоения и постановки ее в боевой состав».

      В танкостроении, в частности, на «Уралвагонзаводе», основной упор делается на глубокую модернизацию танка Т-72. У модели Т-72Б3 улучшили все характеристики: начиная от защиты, комплекса управления огнем, и заканчивая ходовыми показателями.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.

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