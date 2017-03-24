Армия РФ в 2016 году получила более 6 тыс. перспективных образцов оружия и техники

В Министерстве обороны подвели итоги очередного этапа переоснащения: российская армия получила в прошлом году более 6000 образцов новейшего оружия и современной военной техники.

Юрий Борисов, замминистра обороны РФ: «Ритмичная работа позволила повысить уровень оснащенности современной техникой, современными образцами до 58,3%, что соответствует графику и обязательствам Вооруженных сил перед верховным главнокомандующим — достичь к концу 2020 года 70%».



Небо на Дальнем Востоке теперь надежно прикрыто современными многофункциональными истребителями-бомбардировщиками Су-34 — на вооружение ВКС поступила целая партия. Заступили на боевое дежурство новейшие подводные лодки, оперативно-тактические комплексы «Искандер». Новая модификация вертолета Ми-28 успешно прошла госиспытания и была запущена в серийное производство. В целом план поставок вооружения выполнен больше чем на 98%.



Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Предприятия промышленности вышли на плановые показатели. Пришло время сдавать нам технику не только в конце года, но и по ходу года — для того чтобы у нас было время для освоения и постановки ее в боевой состав».



В танкостроении, в частности, на «Уралвагонзаводе», основной упор делается на глубокую модернизацию танка Т-72. У модели Т-72Б3 улучшили все характеристики: начиная от защиты, комплекса управления огнем, и заканчивая ходовыми показателями.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.