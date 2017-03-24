Жителям намывных территорий Петербурга пообещали заасфальтировать дорогу к их домам

Инициативная группа горожан, живущих в новых кварталах Васильевского острова, встретилась с чиновниками и строителями, чтобы узнать, когда благоустроят территорию вокруг их домов.

Жителям намывных территорий Васильевского острова пообещали организовать доступ к их домам. Сегодня участники инициативной группы, обеспокоенные затягиванием работ, провели встречу с представителями застройщика и городской администрации.



На намыве уже живут 300 семей, в конце месяца к ним присоединится еще тысяча. Однако чтобы попасть в свои квартиры, люди вынуждены полтора километра идти по неблагоустроенной территории. К тому же бетонный забор, ограждающий недавнюю стройку ЗСД, до сих пор не снят.



По словам девелопера, переговоры об открытии мостов-перемычек через трассу велись в течение полугода. Накануне ситуацию под контроль взял вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Дорогу пообещали открыть до конца месяца. Путепроводы также передадут в собственность города к этому времени.



В итоге часть бетонного забора уже разобрали. В ближайшее время строители приступят к укладке асфальта.