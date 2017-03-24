#ТЫСУПЕР!
Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.03, 19:56
    Жителям намывных территорий Петербурга пообещали заасфальтировать дорогу к их домам. Санкт-Петербург, дороги, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Жителям намывных территорий Петербурга пообещали заасфальтировать дорогу к их домам

    комментировать

    Жителям намывных территорий Петербурга пообещали заасфальтировать дорогу к их домам

    Жителям намывных территорий Петербурга пообещали заасфальтировать дорогу к их домам

      Инициативная группа горожан, живущих в новых кварталах Васильевского острова, встретилась с чиновниками и строителями, чтобы узнать, когда благоустроят территорию вокруг их домов.

      Жителям намывных территорий Васильевского острова пообещали организовать доступ к их домам. Сегодня участники инициативной группы, обеспокоенные затягиванием работ, провели встречу с представителями застройщика и городской администрации.

      На намыве уже живут 300 семей, в конце месяца к ним присоединится еще тысяча. Однако чтобы попасть в свои квартиры, люди вынуждены полтора километра идти по неблагоустроенной территории. К тому же бетонный забор, ограждающий недавнюю стройку ЗСД, до сих пор не снят.

      По словам девелопера, переговоры об открытии мостов-перемычек через трассу велись в течение полугода. Накануне ситуацию под контроль взял вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Дорогу пообещали открыть до конца месяца. Путепроводы также передадут в собственность города к этому времени.

      В итоге часть бетонного забора уже разобрали. В ближайшее время строители приступят к укладке асфальта.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru