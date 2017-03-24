На юге Ленобласти появится полноценный аэропорт для лоукостеров

За 3–4 года в Ленинградской области планируют построить полномасштабный аэропорт в поселке Сиверский. Базой для крупномасштабного инвестиционного проекта станет бывший военный аэродром.

Преимущества перспективного проекта оценил специально для НТВ корреспондент Эдмунд Желбунов.



Еще несколько лет назад здесь была стоянка авиационной эскадрильи. Впервые в аэродром Сиверский Владимир Николаевич Андрианов приехал в конце 60-х. Говорит, за 20 лет полковой службы в память врезался каждый сантиметр этой полосы.



Владимир Андрианов, бывший командир полка аэродрома Сиверский: «Раньше, когда полоса была ровная, без этих забоин, как на шоссейных дорогах, здесь рулили и взлетали самолеты».



Военный аэродром просуществовал до 2009 года. Тогда полк расформировали. Сейчас земля — в ведении Минобороны, но без надлежащего ухода. В администрации области и раньше пытались вывести Сиверский из затяжного пике. Но по-настоящему встать на крыло он сможет только через несколько лет.



В это трудно поверить, но на этом участке, фактически в поле, действительно может появиться новый аэропорт. И если пока, особенно весной, здесь не то что шасси, ноги вязнут, то полету мысли это явно не мешает.



Вдохнуть новую жизнь в аэродром готова городская компания-девелопер. В планах — создать условия для полетов частной и деловой авиации, а затем и для лоукостеров, то есть бюджетных авиалиний. Это позволит открыть еще одно воздушное окно не только в регионы, но и Европу. К тому же по выгодной цене.



Павел Постовалов, начальник управления Ленинградской области по транспорту: «Есть у него преимущества и чисто географические. Допустим, время полета до аэропортов Москвы может быть короче на 10–15 минут».



Предварительно, девелоперский проект включает постройку двух отдельных терминалов — грузового и пассажирского. Уже на этой базе планируют создать аэропорт совместного базирования — для гражданской и военной авиации. Так уже сделали в Анапе и подмосковном Жуковском.



Дмитрий Никитин, генеральный директор компании-инвестора: «Такого рода и в таких масштабах проект примерно стоит в зависимости от качества, от глубины проработки вопроса, от желания развить авиационно от 5 до 15 миллиардов рублей».



Но конкурировать с пулковским голиафом проектировщики не планируют. Сегодня стоянка в главной воздушной гавани по карману в основном дальнемагистральным перевозчикам. Новый аэропорт займет свою нишу и предложит более дешевые услуги. Это выгодно и жителям поселения. Потребуются новые транспортные развязки. Есть даже идея — провести аэроэкспресс.



Наталья Гришечкина-Макова, начальник отдела по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации Сиверского городского поселения: «Во-первых, это рабочие места, которых на сегодня в поселении не хватает. Во-вторых, это увеличение налоговой базы. А значит будут сделаны дороги, и все проблемы будут решаться».



Но чтобы полеты были не во сне, а наяву, нужно получить согласие Министерства обороны на передачу земли. Эта заявка как раз на стадии рассмотрения. И если аэропорту Сиверский дадут зеленый свет, то проект реализуют уже через три-четыре года. Правда местные собаки, кажется, пока не готовы делиться заветной полосой.