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  • 24.03, 18:24
    Золотов наградил сотрудников Росгвардии, отличившихся в ходе боевых задач. награды и премии, Росгвардия, терроризм, Чечня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Золотов наградил сотрудников Росгвардии, отличившихся в ходе боевых задач

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    Золотов наградил сотрудников Росгвардии, отличившихся в ходе боевых задач

    Золотов наградил сотрудников Росгвардии, отличившихся в ходе боевых задач

      В центральном аппарате Росгвардии в преддверии профессионального праздника наградили военных, которые отличились при выполнении служебных и боевых задач.

      В самом начале церемонии глава ведомства Виктор Золотов обратился к событиям этой ночи — атаке боевиков на воинскую часть в Чечне.

      Виктор Золотов: «Подлое нападение террористов-смертников на 140-й артиллерийский полк 46-й отдельной бригады унесло жизни шестерых наших боевых товарищей, которые с честью выполнили свой воинский долг, предотвратив многочисленные жертвы среди мирного населения».

      Золотов добавил, что имена павших «навсегда останутся в наших сердцах», и предложил почтить их память минутой молчания.

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