Золотов наградил сотрудников Росгвардии, отличившихся в ходе боевых задач

В центральном аппарате Росгвардии в преддверии профессионального праздника наградили военных, которые отличились при выполнении служебных и боевых задач.
В самом начале церемонии глава ведомства Виктор Золотов обратился к событиям этой ночи — атаке боевиков на воинскую часть в Чечне.
Виктор Золотов: «Подлое нападение террористов-смертников на 140-й артиллерийский полк 46-й отдельной бригады унесло жизни шестерых наших боевых товарищей, которые с честью выполнили свой воинский долг, предотвратив многочисленные жертвы среди мирного населения».
Золотов добавил, что имена павших «навсегда останутся в наших сердцах», и предложил почтить их память минутой молчания.
Виктор Золотов: «Подлое нападение террористов-смертников на 140-й артиллерийский полк 46-й отдельной бригады унесло жизни шестерых наших боевых товарищей, которые с честью выполнили свой воинский долг, предотвратив многочисленные жертвы среди мирного населения».
Золотов добавил, что имена павших «навсегда останутся в наших сердцах», и предложил почтить их память минутой молчания.
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