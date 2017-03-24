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  • 24.03, 16:54

    Кокорин лишен прав за выезд на встречку в центре Москвы

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    Кокорин лишен прав за выезд на встречку в центре Москвы

    Кокорин лишен прав за выезд на встречку в центре Москвы

    Нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кокорин лишен водительских прав на четыре месяца за выезд на встречную полосу на своем Bentley в центре Москвы в конце февраля.

    Решение по делу спортсмена 24 марта вынес мировой суд Тверского района Москвы.

    Сергей Комлев, судья: «Признать Кокорина виновным и лишить его права на вождение транспортным средством на срок 4 месяца».

    Футболист, интересы которого в суде представляли два адвоката, на заседании отсутствовал. Защита настаивала на том, что Кокорин выехал на встречную полосу из-за стертой разметки, то есть «нарушил несознательно».

    Кроме того, адвокаты просили суд закрыть процесс от слушателей и журналистов из-за поднявшейся шумихи. Однако суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

    Кокорина поймали на встречке за рулем Bentley на Страстном бульваре в ночь на 26 февраля. В «Зените» тогда подчеркивали, что информация об инциденте «крайне искажена и преувеличена», а пользователи соцсетей соревновались в остроумии.

    В марте главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал Кокорина на сборы национальной команды для подготовки к товарищеским матчам. Однако наставник пояснил, что решение принято «исключительно по спортивному принципу».

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