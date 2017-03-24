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  • 24.03, 18:24

    Пьяный мужчина пытался задушить школьницу в московской квартире

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    Пьяный мужчина пытался задушить школьницу в московской квартире

    Пьяный мужчина пытался задушить школьницу в московской квартире

    Полиция задержала мужчину, который в Зеленограде угрожал несовершеннолетней убийством и пытался ее задушить.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в коридоре квартиры.

    Из сообщения источника: «Установлено, что 54-летний житель Москвы, испытывая личную неприязнь к 15-летней девочке, высказал в ее адрес угрозы убийством, а затем схватил рукой за шею и стал с силой сдавливать».

    Установлено, что школьница была в гостях у безработного соседа по коммунальной квартире, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Причины произошедшего выясняются. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело об угрозах убийством. Источник отметил, что подозреваемый не имеет судимостей и не употребляет наркотики.

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