Пьяный мужчина пытался задушить школьницу в московской квартире

Полиция задержала мужчину, который в Зеленограде угрожал несовершеннолетней убийством и пытался ее задушить.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в коридоре квартиры.
Из сообщения источника: «Установлено, что 54-летний житель Москвы, испытывая личную неприязнь к 15-летней девочке, высказал в ее адрес угрозы убийством, а затем схватил рукой за шею и стал с силой сдавливать».
Установлено, что школьница была в гостях у безработного соседа по коммунальной квартире, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Причины произошедшего выясняются. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело об угрозах убийством. Источник отметил, что подозреваемый не имеет судимостей и не употребляет наркотики.
Из сообщения источника: «Установлено, что 54-летний житель Москвы, испытывая личную неприязнь к 15-летней девочке, высказал в ее адрес угрозы убийством, а затем схватил рукой за шею и стал с силой сдавливать».
Установлено, что школьница была в гостях у безработного соседа по коммунальной квартире, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Причины произошедшего выясняются. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело об угрозах убийством. Источник отметил, что подозреваемый не имеет судимостей и не употребляет наркотики.
Комментарии